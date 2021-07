Raquel Sánchez Silva luce tipazo gracias al ballet fit

Gente

En agosto, volvemos al @balletfit_es @atacadas y @yaskerr !!! Cuento con vosotras!!! Hay que prepararse para Maestros de la Costura. De los desafíos del deporte a los de la moda», ha detallado la presentadora placentina, junto a hashtags como «siempre en movimiento», «next» y «proyectos». Raquel Sánchez Silva (48), que siempre ha lucido una figura esbelta, está este verano más fit que nunca. Fibrada y sin un gramo de grasa. Su esfuerzo le cuesta.

La presentadora ha encontrado en el ballet fit su vía de escape en el día a día además de ayudarle a mantener una muscultatura trabajada. Aficionada al deporte, como puede verse en las imágenes que comparte en su perfil de Instagram, no hay disciplina que se le resista. Raquel Sánchez Silva comenzó a practicar ballet fit a comienzos de año. «La vuelta a una disciplina que me salvó la rodilla (después de un accidente) hace años. El ballet repara y fortalece como nada en el mundo. Por eso, esta combinación deportiva es mi nueva apuesta», confesaba el pasado mes de febrero.

Sánchez Silva se animó a practicar el Ballet Fit tras comprobar el éxito de su impulsora, la bailarina Gloria Morales, que formaba parte del prestigioso ballet de Víctor Ullate y que lo introdujo en nuestro país tras su éxito en Estados Unidos donde tiene una legión de seguidoreas como Miranda Kerr, Douzen Kroes o Lily Aldridge.

«Poco a poco, los resultados van dando la cara. No voy a engañar a nadie: Es un palizón y la mitad de los días quiero hacer 30 minutos en vez de 60. Pero luego merece la pena. Me siento mucho más fuerte y duermo mejor. Tengo mucha fuerza para aguantar el día y más allá de algún dolor muscular, me quito kilos de estrés. Deporte, deporte y deporte. Sea cual sea. Y a la intensidad que sea pero anímate!! Es como lo de coser y cantar…. al final, todo es empezar!!!», reconocía hace unos meses. Ahora en pleno verano, la presentadora de “Maestros de la costura” puede estar orgullosa de los resultados.