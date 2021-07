Estalla la guerra: la familia de Olga Moreno planta cara a Kiko Hernández por sus ataques a Rocío Flores

Gente

La serie documental de Rocío Carrasco y todo lo que se ha devenido después de su emisión sigue generando paridad de opiniones y enfrentamientos. El debate está servido y buena parte de la opinión pública se ha dividido entre los defensores de la hija de la más grande y los que se muestran más críticos y escépticos con su discurso. La polarización ha llegado también a los platós de Telecinco, y los colaboradores de la cadena, especialmente los de ‘Sálvame’, se han involucrado al máximo en esta guerra mediática que parece recrudecerse a cada día que pasa.

Kiko Hernández es uno de los que defiende sus argumentos con mayor vehemencia. El tertuliano, que en su día se mostró muy crítico con Rocío Carrasco, ha cambiado de ‘bando’ a raíz de la emisión de la serie documental y ahora dirige sus ataques a Antonio David Flores y el resto de su círculo, incluyendo a la hija que tuvo con la heredera universal de la Jurado: Rocío Flores. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no se muerde la lengua a la hora de criticar el comportamiento de la joven, a la que acusa de no tener empatía con el calvario que ha sufrido su madre a consecuencia del supuesto maltrato físico y psicológico que su padre habría ejercido sobre ella.

Además, el colaborador se mostró especialmente molesto con Rocío Flores a raíz de un comentario de la joven, que habría señalado que Kiko Hernández “es el menos indicado” para criticarla a ella y a su padre, unas palabras que despertaron la furia del tertuliano: “A ver si tienes las santas narices de sentarte conmigo en un plató de televisión y tú y yo hablamos. A mí no me amenaces. De mí puedes decir lo que te da la gana, como yo puedo decirlo de ti y de tu padre más”.

Kiko Hernández en una imagen de archivo

Como era de esperar, sus declaraciones no han pasado desapercibidas en el otro campo de batalla, y la familia de Olga Moreno ha sacado las uñas para defender a Rocío Flores. Concretamente, ha sido su hermana Raquel la que ha contestado a Kiko Hernández a través de su cuenta de Twitter, insinuando que no tiene méritos para trabajar en la pequeña pantalla: “Ya te gustaría, pero te vas a quedar con las ganas (de enfrentarse a Rocío Flores en un plató). ¿Tú quién te crees que eres ? Un personaje que sale de ‘Gran Hermano’ y aún no sabemos qué contactos tienes para seguir en televisión”.

Estalla la guerra

Lo cierto es que Raquel Moreno, la hermana de Olga, es muy activa en sus redes sociales y utiliza con frecuencia estas plataformas para defender con garras y dientes a su familia. Sus ataques suelen estar dirigidos a Carlota Corredera o Kiko Hernández, los máximos apoyos de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’. Recientemente, volvió a tomarla con el colaborador a consecuencia de un mensaje que este publicó en su perfil de Twitter sobre unas declaraciones de Rocío Flores en las que se refería a Olga Moreno como su madre: “Qué vergüenza leer esto y qué daño más gratuito... Olga diciendo que los hijos de Rocío Carrasco nunca la ha llamado mamá. Mentirosa”.

Y tú madre como está guapo ?? Porque no hablas de tu familia o de tu queridísima amiga Carrasco?? .

Como se nota que os han quitado demandas a ti y a tu amiga Esteban. Quien ríe ultimo , ríe mejor . @BelenEsteban_CF — raquel moreno (@raquelm27928537) July 19, 2021

Raquel Moreno no dudó en contestar a Kiko Hernández, también a través de su cuenta de Twitter, animándole a hablar de los suyos a dejar en paz a su familia: “¿Y u madre como está, guapo? ¿Por qué no hablas de tu familia o de tu queridísima amiga Carrasco? Como se nota que os han quitado demandas a ti y a tu amiga Esteban. Quien ríe ultimo, ríe mejor”.