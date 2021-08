Fabiola Martínez se desmarca del “qué huevos” de Bertín Osborne

Gente

Aclaración

La modelo venezolana Fabiola Martínez se sentó el pasado viernes en el Deluxe para hablar de su situación tras separarse de Bertín Osborne. “Dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes. Eso es un problema mío. Ir a remolque de la vida de otra persona para alguien como yo no ha sido fácil”, comentó en el programa. Días después, el cantante apareció en una entrega de premios en el que dedicaba su reconocimiento a la madre de sus hijos y no dudó en comentar la entrevista de Fabiola que definió con un “qué huevos”.

La venezolana ha querido aclarar que el comentario del cantante se refería a su valentía para sentarse ante las cámaras de televisión para contar cómo se encontraba.

La madre de Kike y Carlos echa mucho de menos a sus hijos que están pasando unos días de vacaciones junto a su padre. Un tiempo que ella llena ultimando los detalles de su nuevo hogar. Además, asegura que su relación con Osborne sigue siendo fluida y cordial.