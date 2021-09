El ‘zasca’ de Ana María Aldón sobre los hijos que apunta a Rocío Carrasco

Gente

Ya han pasado seis meses desde que Rocío Carrasco regresó a la opinión pública de la mano de la serie documental en la que, entre otros muchos asuntos, acusó a Antonio David Flores de haberla maltratado física y psicológicamente. El enfrentamiento que la hija de ‘la más grande’ mantiene con buena parte de su familia sigue estando en boca de todos y ocupando titulares que señalan a los principales protagonistas de una de las sagas familiares más importantes en España.

Ana María Aldón, por su matrimonio con Ortega Cano, se ha visto en medio del escándalo y aunque suele intentar mantenerse al margen, a veces no puede evitar pronunciarse sobre todo lo que está sucediendo. En ‘Viva la vida’, el programa donde colabora, le ha tocado dar la cara por su marido en más de una ocasión, a quien Rocío Carrasco señaló tras afirmar que el matrimonio de su madre con el torero fue un error. Ahora, la diseñadora ha compartido a través de sus redes sociales una reflexión sobre la crianza de los hijos, y resulta inevitable que con sus palabras no se eche la mirada hacia la primogénita de la Jurado, que no tiene relación alguna con sus descendientes desde hace años.

Ana María Aldón en 'Viva la vida' FOTO: Mediaset

“Ya está aquí la vuelta al cole, la vuelta a la rutina. Yo no sé a vuestros hijos, pero el mío lo está deseando, se le hacen las vacaciones largas. Ahora toca comprar uniformes, materiales y todo el gasto que tenemos los padres ahora. Pero bueno, todo sea por la educación y el bienestar de ellos. Al fin y al cabo somos los padres, somos los que tenemos la obligación y el deber de hacerlo todo por ellos”, ha señalado Ana María Aldón en la sección de historias de su cuenta de Instagram, en lo que parece un claro ‘zasca’ a Rocío Carrasco’. ¿Contestará la supuesta aludida en una de sus próximas intervenciones en televisión?