Terrible disgusto para Ana María Aldón: su madre sufre un accidente

Gente

Intranquila

Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento. Los problemas de salud de Ortega Cano la tienen en vilo, tal y como ella misma ha manifestado en varias ocasiones en ‘Viva la vida’, y para colmo se le han juntado con un accidente que ha sufrido su madre. Aunque la diseñadora aseguró hace poco que no se tomaría días de vacaciones en el programa de Telecinco, sí que aprovecha sus días libres entre semana para regresar a su Andalucía natal y reunirse con su familia, pero el último viaje ha sido de todo menos tranquilo.

Por lo visto, su madre sufrió una aparatosa caída mientras estaban en Cádiz, un terrible susto que la propia Ana María Aldón ha narrado a través de sus redes sociales: “Os quería comentar una cosita. Bueno un poquito de mi domingo. Mi domingo ha sido levantarme a las 7 de la mañana, he cogido un tren, me he venido a Cádiz. Ya estoy en Cádiz después del programa de ayer y ya estoy con mi madre en casa. Está comiendo. Está un poco triste y disgustada porque se cayó”, comienza explicando.

La madre de Ana María Aldón en 'Socialité'

Aunque los médicos que trataron a su madre no encontraron ninguna secuela grave por la caída, lo cierto es que la mujer no termina de encontrarse bien desde entonces. “Se cayó el lunes pasado y se dio un golpe muy fuerte en la parte izquierda de la cabeza y fueron a hacerle un escáner y tal y no le vieron daño ninguno, pero resulta que con el ojo izquierdo, que es donde tiene el golpe, no ve bien”, lamenta Ana María Aldón en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

Ana María Aldón está preocupada por su madre, y no es para menos, porque desde que sufrió la aparatosa caída, la mujer “no ve bien, como que ve doble. Ve dos pastillas, ve dos veces las letras y vamos a ver”. Esta ha sido la guinda de unos meses muy complicados para la diseñadora, cuya familia se ha visto envuelta en una tremenda polémica a raíz de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco y todo lo que se ha devenido después.