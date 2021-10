Ylenia Padilla la vuelve a liar en Twitter: guerra contra la cómica Elsa Ruiz

Gente

Hace tan solo un mes Ylenia Padilla lanzaba todo tipo de “improperios” sobre Mediaset y más concretamente sobre sus ex compañeros de ‘Sálvame’. Después de varias semanas en un discreto segundo plano, su nombre vuelve a convertirse en Trending Topic por una nueva polémica que nada tiene que ver con la anterior: Esta vez se trata de una guerra abierta con la cómica Elsa Ruiz.

Padilla arremetía estos días, a través de sus directos en Instagram, contra Nagore Robles y su programa en Mitele PLUS, Sobreviviré. Algo que no sentó bien a los colaboradores del programa, y más concretamente a Elsa Ruiz, que quiso contestar a la ex gran hermana en directo: “Está constipada y se le nota la voz tomadísima. Hija, suénate, o igual se te ha quedado algo taponando la nariz, no lo sé, no lo sabemos”. “Lo importante es, queridos telespectadores, que no os paséis con las bebidas energéticas cuando hagáis un directo porque os puede pasar esto”, bromeaba la cómica cargando contra Ylenia.

Lo cierto es que estos mensajes han caído como un jarro de agua fría sobre la de Benidorm, ya que podría interpretarse como una mención a su pasado con las drogas. Es ahí cuando ha comenzado la guerra en las redes sociales entre ambas.

Eso es una mujer?? — 🌸💪🏽🇪🇸 (@SantaYlenia) October 7, 2021

“¿Eso es una mujer?”, preguntaba retóricamente Ylenia. Un comentario tránsfobo que ha conseguido incendiar las redes sociales, y al que Elsa Ruiz respondía duramente: “Gracias Ylenia por darme la frase que quiero poner en mi lápida. Esta mujer siempre tan inspirada”, tuiteó.

“Es lo que tenemos las mujeres, que somos inspiración. Personaje”, atacaba de nuevo Padilla, a lo que la cómica volvía a contestar: “En eso estoy de acuerdo. Ninguna mujer sabe tanto de inspirar como tú”. A lo que la de Benidorm ha querido zanjar la polémica muy tajante: “Este señor se está pasando con las insinuaciones. Me tenéis hasta el COÑO”.

Este señor se está pasando con las insinuaciones. Me tenéis hasta el COÑO https://t.co/otQBDXzG1Y — 🌸💪🏽🇪🇸 (@SantaYlenia) October 8, 2021

¿Acabará la guerra entre ambas?