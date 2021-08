Gente

Imágenes

Estas son las fotos de Sara Carbonero que no quería que vieran la luz

La vida sentimental de Sara Carbonero sigue dando mucha que hablar. Si hace varios meses era su divorcio de Iker Casillas lo que acaparaba todos los titulares de la prensa del corazón, ahora es su relación con Kiki Morente lo que está en boca de todos. Aunque ninguno de ellos ha confirmado que están saliendo juntos, desde su círculo íntimo sí han llegado declaraciones que dan a entender que lo suyo va viento en popa. El propio cantante aseguró que se están “dejando llevar”, abriendo así la puerta a todo lo que pueda pasar.

En medio de este aluvión de noticias y especulaciones, buena parte de la opinión pública esperaba las primeras imágenes de la pareja, y todo parecía indicar que podrían tomarse el pasado jueves. Kiki Morente ofreció un concierto en la gaditana y famosa localidad de Chipiona, hasta donde se desplazó Sara Carbonero para disfrutar de la música del hombre que le ha devuelto la sonrisa tras unos meses de lo más complicados. Sin embargo, tanto ella como él hicieron grandes esfuerzos en impedir que los paparazzi pudieran tomar una fotografía de los dos juntos.

Sara Carbonero con un fan en el concierto de Kiki Morente en Cádiz

Aunque los compañeros de prensa allí presentes confirmaron la presencia de Sara Carbonero, no pudieron tomar ninguna imagen que así lo demuestre. La periodista pensó que se había salido con la suya, pero no contaba con que los fans con los que se fotografió publicarían las fotografías en sus redes sociales, haciendo público y notorio que la presentadora asistió al concierto de Kiki Morente en Cádiz. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿a qué vienen tantos esfuerzos por esconderse de los paparazzi?

Sara Carbonero con unas fans en el concierto de Kiki Morente en Cádiz

Aunque Kiki Morente y Sara Carbonero tampoco se pronunciaron ante la prensa después del concierto, Estrella Morente sí que atendió a los medios cuando terminó la actuación. Ante las preguntas relacionadas con la vida sentimental de su hermano, ella se limitó a responder: “¡Qué viva el amor!”, dejando así ver que el artista siente mariposas en el estómago.