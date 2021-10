El posado de Verdeliss embarazada del que todo el mundo habla

Gente

La influencer, embarazada de su octava hija, no se encuentra pasando por un buen momento. Y es que su anterior parto prematuro le ha marcado para toda la vida, es por ello que vive con incertidumbre la llegada de Deva, como así se llamará su nuevo retoño, y así lo plasma para su millón y medio de seguidores en Instagram: “Tengo que llevar vida normal y activa, liberarme de miedos… ¡y me obligo! Pero menudo lastre emocional es la experiencia de un parto prematuro, no se vuelve a vivir un embarazo con el mismo disfrute, ains... ¡Al lío! Vamos a ser positivos y pensar en febrero”, escribe en una de sus publicaciones.

Pero Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, tiene el cariño y apoyo de sus fans que no dejan que el ánimo decaiga en estos meses de gestación. Por ello y a modo de agradecimiento, la influencer ha publicado un post en el que hace culto al templo que habita, como ella misma señala: “Este cuerpito que habito…que me lleva, me sostiene, crea vida. Ignorante de pensar que no eras perfecto”.

Un posado en el que muestra orgullosa su barriga de seis meses de embarazo, que ha sido aplaudido por todo sus seguidores.