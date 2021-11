Kiosco: Paula Echevarría, Joaquín Prat, Paz Padilla y Adara, protagonistas de las portadas del corazón

Gente

Prensa del corazón

Paula Echevarríavuelve a ser portada de la revista ¡Hola! La actriz ha renovado su vivienda de toda la vida, convirtiéndola en el refugio ideal para pasar temporadas en su tierra junto a su familia. “No me puede gustar más el resultado”, asegura para la publicación. En mayo de 2019, la actriz estrenaba su nuevo hogar en Madrid: un chalet ecomodular y sostenible cuya construcción había comenzado en la primavera de 2018, en la misma urbanización donde había residido durante su matrimonio con David Bustamante. La actriz culminaba el proceso de acondicionamiento el pasado otoño, coincidiendo prácticamente con la noticia del embarazo de su primer hijo con Miguel Torres. Comenzaba así una nueva etapa llena de ilusiones.

La revista Semana recoge en portada los motivos de la desaparición televisiva de Paz Padilla. La actriz y presentadora lleva un tiempo alejada de la pequeña pantalla. Ya no presenta “Sálvame”, no ha renovado con “Got Talent”, ni aparecerá en los especiales de Navidad. Dede que el año pasado falleciera su marido, Antonio Juan Vidal, su vida ha dado un giro de 180 grados. La presentadora hizo una reconversión personal que se ha traducido en lo profesional y ahora tiene nuevos retos por delante que la mantienen alejada de la televisión.

Paz Padilla está centrada en su obra de teatro, ‘El humor de mi vida’, tras el gran éxito que tuvo el libro que lanzó bajo el mismo nombre. Al igual que le ocurrió a Jorge Javier Vázquez cuando se lanzó a las tablas de los escenarios, ahora es Paz la que debe hacer encaje de bolillos con su agenda para poder cuadrar todos sus proyectos.

La que nodeja de sorprender tampoco con sus proyectos es lapresentadora Toñi Moreno que prepara su debut como actriz. Ha sido reportera, presentadora, colaboradora, empresaria y recientemente productora ejecutiva del documental sobre Dolores Vázquez, en Netfflix… La presentadora se encuentra actualmente trabajando en “Cuatro al día” junto a Joaquín Prat, pero en primavera iniciará un nuevo proyecto que la tiene muy ilusionada en el mundo de la interpretación.

Olga Moreno vuelve a ser protagonista de la semana. La ex pareja de Antonio David Flores ha viajado a Sevilla para refugiarse en su familia. Tras más de dos décadas juntos, Olga Moreno y Antonio David han puesto punto y final a su relación. La pareja no ha podido superar su última crisis sentimental por lo que la última ganadora de “Supervivientes” ha decidido alejarse del ex guardia civil para aclarar sus ideas.

En la revista Diez MInutos, Joaquín Prat acapara todo el protagonismo al recuperar la ilusión en brazos de una bella mujer. El presentador ha dado rienda suelta a su amor en Madrid, donde ha sido fotografiado en actitud cómplice junto a una joven barcelonesa llamada Ana. El conductor de “Cuatro al día” y su novia pasearon por las calles de la capital y visitaron el Museo del Prado.

En Lecturas,Adara Molinero desvela su gran drama: “Necesité piscólogos para superar mi infancia”. En “Secret Story” ha saldado cuentas pendientes con su padre y con su chico, Rodri. Ahora Adara espera hablar con su madre sobre el trauma que la marcó de niña, cuando recibió malos tratos de quien era su pareja. Tras unas semanas de encierro en la casa de los secretos, Adara ha vivido una montaña rusa de emociones y desvela para Lecturas cómo se siente tras reconciliarse con su padre, Jesús Molinero, y su novio, Rodri Fuertes.

Además Antonio David y Olga Moreno, vidas separadas: él se refugia en sus hijos, titula esta publicación. El matrimonio aumenta su brecha cuando falta poco para el juicio por insolvencia punible contra Antonio David, que podría salpicar a Olga Moreno. Según fuentes judiciales, el exguardia civil facturó casi 300.000 euros a través de sociedades para no pagar la pensión a Rocío Carrasco.