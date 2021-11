La nueva vida de Concha Velasco, a los 82 años

Gente

Retirada

La actriz Concha Velasco cumple hoy 82 años. La veterana y laureada intérprete estrena nueva vida alejada de los escenarios, a los que dijo adiós el pasado mes de septiembre. Su retirada de su profesión no es el única cambio reciente de esta vallisoletana que comenzó su dilatada trayectoria profesional con 15 años. Además, Concha Velasco se ha mudado de casa para estar más cerca de los sus hijos, Manuel y Francisco. ”Se va a cambiar de casa para que esté aún más cerca de mi hermano Paquito y de mí, también de su nieto y con su perrita. Para que esta transición hacia la jubilación dorada que se merece esté más acompañada por nosotros», afirmaba recientemente uno de sus hijos al portal “Vanitatis”.

Concha Velasco se despide de su público acompañada por su hijo Manuel, en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño TEATRO;ACTRIZ;ESCENARIO;HOMENAJE Europa Press 21/09/2021 FOTO: Europa Press Europa Press

Actualmente, la artista vive alejada de la polémica también tras algunas declaraciones en las que quedaba reflejada la mala situación económica que soportaba. «He vendido una cubertería por 50 euros para pagar la farmacia», afirmó durante una entrevista con “El Norte de Castilla”.

La actriz Concha Velasco posa frente al teatro Arriaga de Bilbao . EFE/Javier Zorrilla. FOTO: Javier Zorrilla EFE

Fue entonces cuando su hijo Manuel matizó sus palabras. «Es su forma de hablar, ella vive bien y no tiene ningún problema económico». Quiso subrayar que su progenitora disponía de una buena pensión gracias a todos los años cotizados en la profesión. “No es cierto que mi madre no tenga dinero o viva mal. Mi madre sigue trabajando en una obra de teatro y tiene una pensión estupenda que aún no cobra porque sigue trabajando».

Concha Velasco se despidió de los escenarios en septiembre, cuando interpretaba la obra “La habitación de María” escrita por su hijo Manuel. Antes de anunciar su retirada, en el mes de agosto su hijo señalaba que «no está preparada para no tener nada qué hacer. Lleva desde 1959 trabajando sin parar”.

Además de participar en más de ochenta películas y de ser parte del elenco de series de éxito como “Las chicas del cable”, “Velvet”, o “Motivos personales”, Concha Velasco recibió el Goya de Honor en 2012 y la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2009.