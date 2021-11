MARTA LÓPEZ ÁLAMO tiene la sudadera azul más bonita que necesitan nuestros vaqueros de toda la vida para los días más fríos de noviembre

Lo siento, pero si estáis buscando cotilleo, os equivocáis de artículo. Aquí solo vamos a hablar de moda, tendencias y lifestyle. Y siempre que podamos defender a las mujeres lo vamos a hacer, que para eso tenemos este altavoz. Ya es hora de que se valore a las mujeres por su trabajo y no por el hombre que tiene delante. No somos ‘novias de’, ni aprovechadas en busca de fama, somos mujeres, trabajadoras y empoderadas. Y nuestro trabajo tiene el mismo valor que el del hombre que tenemos al lado. Y ahora que ya me he quedado a gusto, vamos a centrarnos en esta maravilla de sudadera azul de Sandro de estilo colegial que Marta López Álamo ha combinado con vaqueros claros y zapatos de tacón negros.

Una vez más, Marta López Álamo, ha demostrado como marcarse un estilismo de diez con una sudadera. Se trata de una sudadera azul de Sandro con letras en blanco con el lema ‘Sandro club’.

Sudadera con cuello de camisa de punto (185 €)

Sudadera azul. FOTO: SANDRO