Marta López Álamo: “Se me han cerrado muchas puertas en el mundo de la moda en España por ser pareja de una persona que trabaja en Telecinco”

Segura de sí misma, orgullosa de su trabajo y pisando fuerte. Así se presenta Marta López Álamo a la entrevista con Lifestyle. Quiere que la conozcamos mejor, que sepamos quién se esconde detrás de ese perfil de Instagram que ya cuenta con más de 253K de seguidores. Una mujer joven luchadora y empoderada. Superó la anorexia de muy jovencita y está muy orgullosa de ello. Y por eso, quiere ser ejemplo para muchos jóvenes que están pasando por lo mismo. Para que tengan claro que de ese pozo también se sale.

Influencer y modelo, aunque algunos solo la conocen como ‘la novia de Kiko Matamoros’. Sí, tristemente en pleno 2021, en España, seguimos valorando a las mujeres por eso. Y como nos dice Marta, eso con los hombres no pasa. Esta cansada de las críticas y de que se le cierren muchas puertas del mundo de la moda en España por estar relacionada con el mundo del corazón y Telecinco. Un mundo del que ella no quiere ser parte. Solo quiere que se la conozca como modelo e influencer. Por su trabajo. Ese trabajo que fuera de nuestras fronteras si que valoran y aquí aún no somos capaces de hacerlo. ¡No te pierdas nuestra charla con Marta López Álamo!

¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?

Pues muy bien, afortunadamente estoy muy bien. Como influencer cada vez estoy creciendo más y como modelo ahora ya se vuelve a retomar el ritmo de trabajo tras la pandemia y ya vuelven los viajes, retomando cástings.

Decías ahora que estás creciendo mucho como influencer, ya tienes 253K de seguidores... ¿En qué momento decidiste empezar en esta locura de mundo?

Decidí empezar al venirme de Granada a Madrid, después de superar la anorexia. Pero la verdad es que la gente me hacía mucho daño al inicio de Instagram. No es compatible tener un problema así y la redes sociales, porque te puede influenciar mucho. Yo empecé a subir mi estilo de vida sana, mi comida... Hubo un momento que me lo quité porque me afectaba mucho, pero al superar la enfermedad lo retomé y la gente me seguía por esa superación y por mi contenido.

Y cuando decidiste retomar la cuenta, ¿lo hiciste pensando en que fuera tu profesión?

¡Qué va! Yo la tenía como una red social más de esa época, pero sin ninguna otra pretensión. El tema influencer es algo muy reciente, que en ese momento no se sabía. Al principio el objetivo solo era un entretenimiento que acabó siendo un trabajo.

También las dos caras de Instagram, como tú decías que las critican te afectaban para tu enfermedad o en tu caso que sirves de motivación a muchas chicas que están en la misma situación que estuviste.

Es la parte bonita de las redes, poder servir de ejemplo. Muchas chicas me piden consejo, yo les digo que se tienen que poner en manos de profesionales, pero las animo con mi ejemplo que se puede salir de ello. Pero con un problema así, no deberías tener redes sociales. Porque para tener redes sociales tienes que estar muy segura de ti misma y que no te afecten las críticas. No hay que compararse con nadie. Y a nosotras nos pasa, que mucha gente nos machaca por tener un cuerpo o algo que ellas quieren y no tienen.

Violeta Mangriñán, te dio las gracias públicamente también por ser tu apoyo y por ayudarla a intentar superar su trastorno alimenticio.

Violeta es un encanto de niña, yo solo la animaba en momentos bajos que tenía. El otro día me la encontré en un evento y me dijo que ya estaba mejor. ¡Me alegro un montón! La ha ayudado mucho tener un entrenador, que a mí también me pasó. El ejercicio físico y ver la comida como un aliado y no un enemigo. La diferencia es que Violeta lo ha contado cuando lo estaba pasando, yo lo conté cuando lo había superado. Lo suyo es mucho más difícil y estoy súper orgullosa de ella y de que haya superado sus miedos. Aunque una persona que ha pasado esto, nunca supera sus miedos con su cuerpo, pero hay que trabajar para que no sea una obsesión.

Y hablando de las críticas y la presión de las redes, ¿cómo haces para sobrellevarlas 24/7?

El 99% de las veces paso, pero hay otras que estás en un momento de bajón y que un solo mensaje puede ser demoledor. Pero al final pienso que son personas que ni me van ni me vienen, y no les hago caso. Me da pena que haya gente que invierta su tiempo en criticar a otras. Somo humanos y cuando te están machando todo el rato al final paso factura. Pero yo me sobrepongo a todo y me caigo súper poco ya.

Te leí en una entrevista que el mundo de la moda es muy ‘cabroncete’, ¿qué es más ‘cabroncente’, el de la moda o el de Instagram?

Ahora mismo Instagram. La moda tiene mucha diversidad ahora mismo, ya no hay que estar muy muy delgada para absolutamente todo. Yo en la Alta Costura no he querido entrar para que no me afecten esas medidas tan exigentes. Yo trabajo mucho para moda de lencería, baño y sobre todo otros mercados. En las redes sociales nos asocian con la ostentación y el aparentar, y por eso nos critican mucho. Yo muestro la vida que tengo, no otra. Cuando estoy mal no subo nada. A veces si que me ha salido mis momentos de bajón, pero intento que no. Cuando más te expones, más te critican. Por eso el mundo influencer ahora es más ‘cabroncete’ que el de la moda.

Y en esa sobreexposición, entiendo que muchas veces tiene que pensar las cosas dos veces antes de dar tu opinión.

Después de tres años trabajando fuerte en redes, simplemente ya no explico o no opino sobre algunos temas controvertidos. No me gusta, porque no hay libertad de expresión real. La gente tiene la piel muy fina. Si te manifiestas porque te manifiestas, y si no lo haces porque no lo haces. A la gente le molesta hasta que respires en redes sociales, hay un odio injustificado. No entiendo la capacidad que tiene la gente de odiarte sin conocerte.

¿Qué consejo le darías a la Marta que empezó en redes sociales?

Que sea ella misma, que no se deje ganar por la gente que la quiere ver caer. Soy una persona muy buena y noble y creo que eso es lo importante.

¿Referentes en el mundo influencer y en el de la moda?

En Instagram me gustan y sigo mucho a las influencers de fuera. como Camila Coelho y de modelos me gustan mucho las top models de los 90. Son súper mujeres en todos los sentidos y se han sabido reciclar de una forma brutal. Empresarias, mujeres empoderadas... ¡Me encantan! Mujeres que tienen garra, que eran influencers ya en su época y todo lo que se ponían era tendencia. Es el tipo de mujeres que me gustan y las admiro profundamente.

En el mundo de la moda, ¿te han vetado por estar relacionada con el mundo del corazón por tu pareja?

¡Claro! Estar relacionada con el mundo del corazón y de Telecinco es muy difícil avanzar. La gente se piensa que por ser ‘pareja de’ ya no tienes validez como persona y es mucho más difícil avanzar en este mundo. A mi se me han cerrado mucha puertas, y eso que yo he querido entrar en un mundo del corazón en el que podría entrar. Pero las marcas no ven eso, solo ven que mi pareja trabaja en Telecinco. Muchas veces hago un cásting y les gusto como modelo, pero me cierran puertas por ser pareja de una persona que trabaja en el mundo del corazón. Me pasa elevado a la máxima potencia.

Y la rabia que da que en pleno 2021, en España, se nos siga valorando a las mujeres por nuestra pareja y no por nuestro trabajo...

Sí, es súper contradictorio todo. Ya te digo, hay desfiles y pasarelas que les he encantado a los organizadores y me han rechazado por el tema Telecinco. Y yo pensando, pero si yo no me meto ahí. Que yo entiendo que hay marcas que no se quieren relacionar con ese tipo de prensa, pero es que yo no me he metido ahí. Y tengo que demostrar el doble. Y además siendo mujer, porque yo no conozco a ningún hombre que le pase por sus novias. A mi siempre me acaban preguntando por mi novio y yo no contesto. Es verdad que en España me he dado más a conocer por eso, pero fuera de España no me conoce nadie y es donde trabajo más como modelo. Yo valgo como Marta López y no como pareja de nadie.

Volviendo al tema de antes, ¿qué no puede faltar en la maleta de Marta?

Pues voy a hacer un Reels sobre el tema, porque es muy difícil hacer una maleta in facturar. Hay que elegir prendas todoterreno. Yo creo que no puede faltar un vestido negro básico, que te sirve para un cásting y un look de noche. Y de zapatos unos stilettos.

¡Pues estaremos pendientes de ese Reels! Mil gracias por tu tiempo, Marta.