Kiko Matamoros y Marta López Álamo, de bronca por las Campos

Un vídeo publicado por la novia de Kiko Matamoros, en el que aparecía el veterano colaborador bailando con Ale Rubio, en la fiesta de cumpleaños de Raquel Reitx, ha provocado la primera gran bronca pública de los enamorados que, tras dejar de seguirse mutuamente en sus redes sociales, han tenido que dar explicaciones sobre su crisis de pareja.

Todo ocurría este fin de semana durante la emisión de Sábado Deluxe. El colaborador no se esperaba convertirse en protagonista de la actualidad pero sus compañeras, Lydia Lozano y María Patiño, le dijeron que le veían “raro”, muy serio. Los colaboradores del ‘Deluxe’ advertían la noche del sábado que Kiko se mostraba muy serio y continuamente pendiente del móvil. “¿Por qué has dejado de seguir a Marta en Instagram?”, le preguntaron antes de que Jorge Javier Vázquez hiciera público en Sábado Deluxe que Kiko Matamoros y su novia, Marta López Álamo, habían “roto” en Instagram.

El colaborador, nervioso y apurado, negaba la mayor y aseguraba que no había ningún problema entre ellos y que, si no se seguían ya en Instagram, debía tratarse de un error. Con una sonrisa un tanto forzada, Matamoros revisaba su móvil y entraba en su perfil de Instagram en directo, reconociendo su torpeza en la gestión de sus redes sociales. Tras unos minutos revisando su teléfono, confirmó el unfollow: “Es verdad que no la estaba siguiendo, pero no sé qué he liado...Me agobia esto porque sé que ella se agobia más”.

Las dos teorías que se barajan sobre la “ruptura socio-virtual” entre Kiko y Marta.

Según esbozó María Patiño en Socialité se manejan dos teorías: los celos de Marta López por Alejandra Rubio y una posible traición de la modelo a Kiko. Aunque no quiso dar más detalles, la gallega aseguró que Kiko se había sentido traicionado por Marta: “Descubre algo de ella que no le gusta nada”.

Según la presentadora y compañera de Matamoros, la pareja dejaba de seguirse a raíz de la fiesta a la que ambos habían acudido junto a otros miembros de la familia Matamoros y Ale Rubio, la hija de Terelu, a la que Kiko adora ya que se ha criado con Anita Matamoros, la única hija que tuvo con Makoke. El baile de Kiko y Ale habría sido el detonante de la gran bronca con Marta López del Álamo. Según otro invitado a la fiesta, los problemas entre ellos comenzaron “después de que éste bailara muy pegado a Alejandra Rubio.

Kiko reconoce que el video que Marta subió de él bailando con Ale Rubio provocó su enfado.

Después de la polémica generada por este testimonio emitido en Socialité, Kiko Matamoros aprovechaba su presencia en Viva la vida para explicarse y reconocer lo que provocó su enfado con su novia: “He tenido un problemilla con Marta. Es una bobada… " comenzaba diciendo el colaborador.

“Marta subió un vídeo a Instagram que a mí no me gustó que lo subiera porque siempre le digo que lo que suba mío me lo pregunte antes, ella no lo hizo con ninguna mala intención”. Pero Matamoros, a diferencia de su novia, era consciente que el vídeo iba a tener consecuencias. “Ella lo subió y era una situación que no quería que se malinterpretase”-decía Matamoros, consciente de que su publicación podía ser considerada una provocación, dado el actual distanciamiento entre las hermanas Campos y el papel que Kiko ha adoptado en la guerra familiar.

De hecho, las imágenes que muestran la excelente conexión entre Ale Rubio y Kiko, tenían lugar unas horas después del fortísimo encontronazo entre Kiko y Carmen Borrego en Sálvame. “Ella lo hizo con buena intención, pero no era el momento que se viera esto porque se podría ver como una provocación, yo quiero lo mejor para ellas. No quería malas interpretaciones y ya está”, zanjaba el colaborador. “Me iba a cabrear con lo que publicaba y, por eso, dejé de seguirla”, sin pensar que nadie se iba a dar cuenta de ese ‘unfollow’. De momento, aunque se desmiente la crisis, la pareja no ha publicado ninguna imagen de ellos juntos para tranquilizar a sus seguidores y demostrar que este desencuentro no afecta a sus planes de futuro.