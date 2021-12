Jordi Sánchez: “No tengo secuelas”

El actor Jordi Sánchez fue ingresado el pasado mes de febrero en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz al presentar un cuadro clínico grave: una neumonía derivada del coronavirus. Mes y medio después abandonaba el centro, tras pasar un total de 24 días en un coma inducido después de se contaiado de coronavirus.

«Estoy muy bien. Acabo de rodar una serie con Telecinco y una película. He tenido la inmensa suerte de no tener ninguna secuela, porque las hay, y coronavirus persistente. En ese sentido y después del coma inducido y la traqueotomía, pues estoy y me encuentro muy bien», ha explicado en “El programa de Ana Rosa”.

El actor se ha mostrado muy ilusionado con su nuevo trabajo. Tras unos meses muy difíciles, ha vuelto a meterse en la piel de un personaje. Acaba de estrenar “Si yo fuera rico”, una serie de televisión creada por Juan Ramón Ruiz de Somavía y Benjamín Herranzen el que interpreta al director de una sucursal bancaria que se quiere aprovechar del ganador de un bote de 25 millones de euros. «El personaje tiene ese espíritu de banquero del negocio por delante, pero al final acaban siendo amigos», ha contado a Joaquín Prat.

Antes de enfermarse de coronavirus, Jordi Sánchez rodaba la serie de televisión ‘Señor, dame paciencia’ para Antena 3. Jordi Sánchez ha señalado que el equipo tomaba «unas medidas rigurosísimas» para evitar contagios entre los miembros del staff, pero él tuvo la mala fortuna de pillar el virus. Ahora, para mantenerse en buena forma física y no tener ninguna secuela va al fisioterapeuta para ganar masa muscular.

«El actor ya ve como algo lejano sus duros días batallando contra el Covid-19. Estás tan drogado que todo lo que sueñas te parece real. Es terrible. Pierdes la noción del tiempo y alucinas. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños«, contó en el programa ‘El Suplement’, de Catalunya Radio. «Siempre piensas que esto le va a pasar a otro y que no llegarás a este extremo. No me lo esperaba para nada. Soy prudente, pero son cosas que pasan», explicaría en el programa “Más vale tarde”. Allí reveló también que perdió ocho kilos durante el tiempo en el que estuvo enfermo.

Tras ser dado de alta, contó a los medios su dura experiencia de esta forma: “Me desperté muy triste y muy confundido, pero me han dicho que está descrito en medicina y se llama algo así como delirio de UCT. No podía escribir, no podía ni andar. Todo el mundo estaba muy feliz porque había despertado, pero yo no entendía nada, si estaba hecho un cuadro. Ellos estaban esperando a que me sacaran del coma y yo estaba desesperado porque estaba hecho un desastre”.

“El coma inducido es un horror, porque te levantas súper confundido y no sabes si tus delirios son reales o no”, confesaba. “Pregunté si me había muerto o solo lo había soñado, un espanto”.