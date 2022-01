Antonio David, en cifras: esto es lo que gana estando en paro

Ninguna duda cabe de que el 2021 ha sido uno de los peores años para Antonio David Flores. En lo mediático, buena parte de la opinión pública se le echó encima a raíz de las graves acusaciones que Rocío Carrasco vertió sobre él en su serie documental, culpándole de haber ejercido violencia de género sobre ella. En lo personal tampoco le ha ido muy bien, teniendo en cuenta que su relación con Olga Moreno, su mujer y uno de sus mayores apoyos, llegó a su fin tras una oleada de rumores que hablaban de infidelidades por parte del ex guardia civil.

En lo laboral no ha sido diferente, y Antonio David Flores ha afrontado su año más duro en este sentido después de ser despedido de ‘Sálvame’ en pleno directo tras el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco. Además, algunos medios de comunicación del país llegaron a una especie de acuerdo no escrito por el que pactaron no dar voz al malagueño hasta que se disipe la sombra de malos tratos que planea sobre él. En paro y sin una sola oferta laboral en el horizonte, el que fuera guardia civil ha tenido que ingeniárselas para seguir adelante y reflotar su maltrecha economía.

Desde el pasado mes de octubre, Antonio David Flores administra un canal de YouTube en el que publica vídeos relativos a la tormenta mediática que descarga sobre él desde el estreno de la serie documental. Desde esta plataforma, el padre de Rocío y David Flores ha dirigido ataques a algunos de sus antiguos compañeros, como Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez o Kiko Hernández, un contenido que le ha permitido ganar más de 100.000 suscriptores en muy poco tiempo, una cifra que le reporta importantes ingresos económicos, según ha publicado la revista ‘Semana’.

Según el medio citado anteriormente, Antonio David Flores habría ganado algo más de 3.000 euros gracias a los vídeos que publica en YouTube. Al parecer, la plataforma paga un euro por cada 1000 reproducciones, así que el beneficio podría ir en aumento si el malagueño consigue que su pública crezca todavía más. Pero la cosa no queda ahí, y es que el exmarido de Rocío Carrasco también ha sacado al mercado una línea de productos de merchandising que incluye tazas, sudaderas, camisetas, carcasas para móviles y otros artículos decorados con las iniciales del excolaborador de ‘Sálvame’.