Carmen Borrego, apartada de la Nochebuena de las Campos por esta “razón de peso”

En Nochebuena, millones de familias se reúnen alrededor de una mesa repleta de comida para celebrar juntos estas fechas tan señaladas. Por desgracia, no ha sido este el caso de las Campos. Aunque Carmen Borrego se mostró seguro de que cenaría junto a su hermana, su madre y su sobrina en la víspera de Navidad porque María Teresa Campos “no se merece que no estemos unidas”, finalmente no pudo ser. Así lo ha revelado Terelu Campos en ‘Viva la vida’, donde ha explicado que no pudieron congregarse en la misma casa “por una razón de peso. No ha podido ser...”.

Al parecer, aunque en los últimos días se han mostrado más cercanas que de costumbre, la situación no estaba todavía lo suficientemente tranquila como para poder reunirse en Nochebuena. Además, según ha explicado Terelu Campos, la decisión de no pasar juntas esa noche tan especial “no estaba en mis manos ni en las de mi hermana Carmen”. No ha querido entrar en detalles, pero parece que ha pasado algo ajeno a los conflictos familiares que ha terminado de complicar las Navidades de este mediático clan.

María Teresa Campos, junto a sus hijas y nieta, a las puertas de su entonces mansión en Las Rozas FOTO: GEN GTRES

Eso sí, Alejandra Rubio ha dejado claro que sí felicitó las fiestas a su tía Carmen Borrego, a pesar de los conflictos que en los últimos meses las han separado. Además, ha señalado que no fue a través de un simple mensaje, sino que tanto ella como su madre hicieron una videollamada con la colaboradora de ‘Sálvame’. “Hasta mi novio habló con ella”, ha recalcado la joven tertuliana de ‘Viva la vida’.

Además, Alejandra Rubio ha dejado la puerta abierta a que sí puedan reunirse próximamente, ya sea para pasar la Nochevieja o el Día de Reyes. En cualquier caso, aunque Carmen Borrego haya sido la gran ausente en la Nochebuena de las Campos, parece que la situación ha empezado a reconducirse y la paz llegará a esta famosa familia más pronto que tarde.