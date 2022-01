Los rumores son insistentes, pero el secretismo rodea a una pareja que parecía idílica y que ahora podría estar viviendo una crisis de difícil solución. ¿Se acabó el amor entre Enrique Ponce y Ana Soria? ¿Por qué permanecen escondidos desde hace semanas?

Una fuente de su entorno desvela a La Razón que “la crisis existe, Enrique no acaba de adaptarse a la vida, aburrida, en Almería, y Ana espera un sí por respuesta a su intención de casarse con Ponce, un sí que brilla por su ausencia. Además, el regreso de Enrique a los ruedos no le gusta nada a su novia. Ella esperaba que su retirada fuera definitiva, y no es así. Enrique prepara gira en América y Ana, casi con toda seguridad, no podrá acompañarle porque tiene que volver a sus estudios de Derecho.”

Atrás quedan las exhibiciones mediáticas, las fotos melosas colgadas en Instagram, las declaraciones empalagosas de amor eterno, los tik-tok absurdos…

Enrique Ponce y Ana Soria FOTO: GAA GTRES

Dicen que fueron las dos hijas de Enrique las que pidieron a su padre que se dejara de presumir de novia en las redes sociales. De hecho, Ponce no ha conseguido que las niñas y su pareja veinteañera lleguen a una sintonía.

En el programa ‘Socialité', incluso, dejaron entrever que el torero añora su vida familiar de antaño, las largas jornadas de juegos con sus hijas en la finca La cetrina, que es más de campo que de ciudad y que Almería, donde vive con Ana, se le queda pequeña. Rectificar es de sabios, o eso dicen, pero a estas alturas de la vida...