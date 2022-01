El hijo de Chabeli, “víctima” del estilismo de Tamara Falcó

Tamara Falcó ha vuelto a la tertulia de “El Hormiguero”, junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, tras unas semanas de ausencia por Navidad. El presentador quería saber cómo habían pasado las fiestas sus colaboradores y así abrió el diálogo.

“¿Te has ido a Miami no? Pasaste la Covid, diste negativo y viajaste allí”, le dijo Motos a Falcó, que le contestó: “Hicimos compras compulsivas, no son cosas que necesitemos realmente”. “Es una de nuestras rutinas, pero, en realidad, no sales a comprar nada, es una actividad familiar que hacemos las chicas. La víctima este año fue mi pobre sobrino que tiene 18 años (hijo de Chabeli Iglesias) y todas le decíamos como debía arreglarse y vestirse”, afirmó la colaboradora del programa.

“Lo llevamos de compras porque está guapísimo. Me aburría y pensé que todas mis dotes de estilismo las podía utilizar en él. Le tuve toda una tarde convencido de que lo mejor que podía hacer era irse conmigo de compras”, siguió relatando la ganadora Masterchef Celebrity.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. FOTO: El Hormiguero

“Se probó mucha ropa y no se lo pasó muy bien, no ha vuelto a hacerlo. Pero creo que di en el clavo porque se puso una de las camisas”, concluyó sobre sus vacaciones familiares.

La marquesa de Griñón pasó la Nochebuena junto a su madre, Isabel Preysler, y todos sus hermanos, en Miami, en la casa que Chábeli Iglesias tiene en Pinecrest, y recibió 2022 disfrutando de Playa Palmilla y La Romana en República Dominicana junto a su novio, Iñigo Onieva.

Por su parte, Nuria Roca y Juan del Val contaron que habían decidido pasar las vacaciones fuera de España. “Nuria y yo hemos estado en Turquía y compramos muchas cosas completamente inútiles, bueno las ha comprado ella. Ha llegado a traerse pimienta negra, como si no hubiese en Madrid...”, explicó el escritor entre divertido e incrédulo.

En cambio, Cristina Pardo afirmaba que sus vacaciones habían sido muy relajadas ya que “seguía con mi psicopatía contra la Covid porque no la he tenido. Esta navidad lo he pasado muy mal porque tenía que llegar a las Campanadas. Además, la mitad de la gente estaba contagiada y no podías hacer planes… Lo he pasado realmente mal”.