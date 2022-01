El “reseteo” de Tamara Gorro: la influencer abandona España

Tamara Gorro cumplió este martes 18 de enero 35 años. Una cifra redonda que llega en el momento más complicado de su vida. A la enfermedad que padece desde meses y a la que todavía no ha tenido fuerzas de poner nombre públicamente, se une su reciente separación de Ezequiel Garay después de 12 años de amor y dos hijos en común. “Un cumpleaños completamente diferente a lo siempre vivido y deseado. Pero mantengo algo, el agradecimiento a la vida por dejarme cumplir un año más”, como ella misma aseguraba en Instagram.

Tras alcanzar esta edad es cuando se prometió a sí misma que iba a comenzar a sonreír y levantarse. Es por ello que la influencer ha tomado una decisión que le ayudará en este largo proceso, y que ha querido compartir con todos sus seguidores: abandona España por unos días. “Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, ‘no es huir, es resetear’. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme”, así comienza el post que escribe Gorro en Instagram.

“Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden: ‘Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre’. Y sí, tenéis razón, debo de hacerlo, por mí, por los míos (donde estáis vosotros también). Porque la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa, y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia”, continúa.

Pero Tamara Gorro abandona nuestro país con un objetivo muy claro: “Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada”.

“Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla. Los treinta y cinco por mis narices que es mi año, y desde hoy quiero empezar a disfrutarlo o al menos empezar ese cambio tan deseando”. Un mensaje lleno de fuerza y positividad con el que esperamos verla regresar muy pronto a las redes sociales.