Javier Bardem se emociona en el homenaje póstumo a su madre: “Nunca estaré a su altura como ser humano”

Semana intensa y emotiva para Javier Bardem. Primero, por su nominación al Oscar como mejor actor por su interpretación en “Being the Ricardos”, y,después, por actuar como maestro de ceremonias, junto a su hermana Mónica, en la inauguración del nuevo salón de actos de AISGE, que lleva el nombre de sus madre, Pilar Bardem.

El oscarizado actor descubrió una placa acompañada de un retrato de su progenitora, en un momento sumamente emotivo, en el que soñaron los aplausos de compañeros y amigos, como Emilio Gutiérrez Caba, Ana Belén, Víctor Manuel, Juan Diego, José María Flotats, Julia Gutiérrrez Caba, Juan Margallo…En la placa se ensalza a la homenajeada como “actriz, madre, hija y nieta de actores, icono del activismo social, político y humanitario, y fuente de inspiración, lucha y dignidad para toda la profesión artística”.

Javier y Mónica Bardem descubren la foto de su madre, Pilar Bardem, que preside la nueva sala que lleva su nombre en AISGE.

Su hijo Javier desveló que “tras la muerte de mi madre me guardé como amuleto los pendientes que llevaba puestos en sus últimos días, pero en un viaje a Atlanta para rodar una película infantil los perdí. Regrese a España destrozado y llorando. Creo que fue mi madre quien me los “robó”, la muy puñetera, porque no quería verme triste y abatido. Prefiere que evocamos y la recordemos como era, sonriente, cabreada, implacable frente a las injusticias, amante de su oficio y sin regocijarse nunca en el dolor. Yo nunca estaré a su altura como ser humano, pero lo voy a intentar…”.

Pilar Bardem falleció el 27 de julio del 2021 en el Hispital Ruben Internacional madrileño, debido a una enfermedad pulmonar. Tenia 82 años.