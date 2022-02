Javier Bardem, nominado al Oscar: “Echo de menos “El buen patrón” y a Pedro Almodóvar”

Su primera vez fue hace ya más de dos décadas, gracias a “Antes que anochezca”, de Julian Schnabel. Apenas siete años después, y en su segunda nominación, tocó el cielo del firmamento cinéfilo cuando ganó el Oscar por su interpretación en “No es país para viejos”. No contento con ello, en 2011 volvió a estar entre los nominados al premio al Mejor Actor por “Biutiful”. Y este año, cuando muchos le veían fuera de la carrera e incluso se vio envuelto en una polémica racial en Estados Unidos por dar vida a un cubano, Javier Bardem ha sido nominado por cuarta vez al Oscar, ahora como Desi Arnaz en “Being the Ricardos” y a las órdenes de Aaron Sorkin.

“Lo hemos celebrado dándonos un abrazo muy fuerte. Muy emocionados. Reconociendo el mérito pero sin quitarle valor a los demás, sin creernos mejores que nadie”, ha confesado Bardem en una rueda de prensa de urgencia convocada en Madrid y en referencia a la noticia, también, de la nominación de su pareja, Penélope Cruz (”Madres paralelas”). “Tiene mucho más mérito y me ha producido mucha más alegría la de Penélope, por ser una interpretación en español. Hablando de Marca España. Es tan bonito. Tan merecido”, explicó el actor sobre Cruz, que alcanza con esta selección de la Academia también su cuarta nominación al Oscar.

“Echo de menos a Pedro Almodóvar, como director y como guionista. Hay cuatro españoles ahí dando guerra, pero me hubiera gustado también ver a Fernando (León de Aranoa). El sábado vamos a Valencia con las mismas ganas, eso sí”, explicó el actor sobre la ausencia de “El buen patrón” entre las nominadas, pese a entrar en la última preselección de quince y ser la película más nominada de la historia de los Goya. En el apartado sobre el cine patrio, el intérprete de “Skyfall” y de la próxima versión de “La sirenita”, también tuvo palabras para su madre, fallecida recientemente: “No hay un momento en el que no me acuerde de Pilar (Bardem). Sé que a ella le haría mucha ilusión esto, pero siempre estará conmigo”.

Ante la presencia de medios internacionales, Bardem también se refirió a la polémica racial por dar vida a un cubano y dejar “en el banquillo” a otros actores de raíces isleñas: “Por supuesto que apoyo la representación de cualquier minoría, especialmente la latina, per no podemos poner límites a la interpretación. Si no, vamos a tener que empezar a pedir el carnet hasta a los que hagan Hamlet. Hablemos también, y por ejemplo, de las minorías españolas. A mí nunca me han ofrecido un personaje español. Sé lo que hablo cuando hablo de minorías”, añadió.