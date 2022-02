Desnudos y en la cama: la sugerente fotografía con la que Marta Hazas felicita el cumpleaños a Javier Veiga

Marta Hazas y Javier Veiga son una de las parejas más consolidadas del panorama social. Se conocieron hace ya una década en el rodaje de ‘Muertos de amor’, y desde entonces no se han separado. Hoy, el actor ha alcanzado los 49 años y su pareja ha querido felicitarle ante sus más de 800.000 seguidores de Instagram de una forma muy especial. La intérprete ha compartido una sugerente fotografía en la que ambos aparecen abrazándose en la cama, aparentemente sin ropa y en actitud muy cariñosa. “¡Feliz cumpleaños galleguito mío! A seguir divirtiéndote en el hogar y fuera, recorriendo mundo juntos. Te deseo prontas respuestas y todas sí”, ha escrito la protagonista de ‘Pequeñas coincidencias’.

Además, Marta Hazas también ha compartido un vídeo en el que ella y Javier Veiga se divierten en lo que parece ser el ropero de su casa, mientras ella baila con un vestido de gala y él lo graba frente al espejo con unas gafas de sol. Después, se intercambian los atuendos y es el actor el que luce el traje de lentejuelas de su chica. Por último, la intérprete ha añadido más imágenes del feliz matrimonio, conformando así un íntimo y bonito álbum con el que ha felicitado al hombre de su vida.

La pareja suma ya diez años de relación, seis de ellos como matrimonio. Marta Hazas y Javier Veiga se dieron el ‘sí, quiero’ en 2016, durante una bonita ceremonia celebrada en Palacio de la Magdalena de Santander, conocido por servir de localización a las escenas exteriores de la serie ‘Gran Hotel’. Entre los invitados se encontraban muchos rostros conocidos, como Paula Echevarría o Cecilia Freire, compañeras de reparto de la novia en ‘Velvet’.

Marta Hazas y Javier Veiga no solo comparten su vida en lo personal, sino que también tienen varios proyectos en común en lo que a lo profesional se refiere. Recientemente protagonizaron la serie ‘Pequeñas coincidencias’, en la que interpretaban a una pareja que se plantea tener hijos llegados a cierta edad. Se trata de una decisión que ellos mismos tuvieron que tomar en la vida real, y finalmente se decantaron por no traer descendencia: “Estoy haciendo lo que quiero hacer y lo que me hace feliz. Yo no quiero pasar mi década de los 40 a los 50 en la crianza”, señaló la actriz en una entrevista con ‘El País’.