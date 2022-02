Gloria Camila admite los “altibajos” en el matrimonio de Rocío Jurado y Ortega Cano

A tan solo unas horas de la emisión del último programa de ‘Montealto’, Gloria Camila reaparecía en el programa ‘Ya son las 8′, espacio donde trabaja, dispuesta a opinar sobre la entrevista de Rocío Carrasco en ‘El programa de Ana Rosa’. Además, también se cumplía el 27 aniversario de la boda de Ortega Cano y Rocío Jurado, un enlace que está más en boca de todos que nunca y cuestionado por la opinión pública. La joven, al recordar el día en el que sus padres se casaron, no dudó en defender otra vez la relación de ambos.

La colombiana, al ver las imágenes del enlace matrimonial de sus padres, volvió a sentenciar que la relación de Ortega Cano y Rocío Jurado estaba construida bajo los cimentos del amor. “Siempre defenderé el amor por encima de todas las cosas, el amor es importante en la familia, en la pareja, con los amigos... En estas imágenes [de la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano] veo mucho amor y admiración”, comentaba Gloria Camila.

Pero, por primera vez, la hija de Ortega Cano, que siempre ha defendido a capa y espada la familia que construyeron sus padres, admitió que, durante el matrimonio, hubo altibajos. “Evidentemente, una relación conlleva altibajos y subidas y bajadas”, declaró después. Gloria Camila, así, daba la razón a su hermana mayor y afirmaba que el matrimonio no fue siempre un camino de rosas, como siempre había pintado la tía de Rocío Flores.

A pesar de aceptar, finalmente, que no era una pareja idílica, quiso zanjar que entre ellos no hubo ningún tipo de crisis matrimonial como se especula. “Se habla de cómo era el tema del matrimonio de mis padres, es fácil de ir por ese lado para intentar hacer daño y por desgracia no está mi madre para decir que estaba enamorada, pero sí cuento con la versión de mi padre y dice que fue así hasta el final... “, espetó Gloria Camila.

La joven, que siempre ha defendido a Ortega Cano a capa y espada, terminó su intervención confesando que, aunque su padre haya rehecho su vida, sigue teniendo muy presente a Rocío Jurado: “Mi padre ha rehecho su vida y ha avanzado, no se puede estancar en un pasado, pero a día de hoy sigue admirando a mi madre, me manda vídeos de mi madre cantando, en entrevistas... A él le gusta recordar y rememorar momentos”.