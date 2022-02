‘El precio del silencio’: así será el inesperado contraataque de Rocío Carrasco a Gloria Camila

Este viernes en Telecinco a las 22.00h, Rocío Carrasco abrirá las últimas tres estancias: despacho, comedor y cocina en el especial ‘Montealto’. Pero además, se emitirá ‘El precio del silencio’, un exhaustivo trabajo de investigación realizado desde que se emitió el primer episodio de la docuserie de la hija de Rocío Jurado ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el 21 de marzo de 2021, hasta el día de hoy; y que mostrará las reacciones de los miembros más mediáticos de la familia de ‘La más grande’ a todo lo que ha ocurrido desde entonces.

Gloria Camila, José Ortega Cano, Rosa Benito, Amador Mohedano, Antonio David Flores, Rocío Flores, Raquel Mosquera, Gloria Mohedano y su marido José Antonio Rodríguez, y Chayo Mohedano son los grandes protagonistas de un especial que “va a doler y levantar ampollas” y con el que Rocío Carrasco quiere desmontar al mediático clan. Así lo anuncia ‘Sálvame’.

“Fidel Albiac se dirigía a nosotros como ‘Los inmigrantes’”

ROCIO CARRASCO Y SU NOVIO FIDEL ALBIAC CONDUCIENDO POR LAS CALLES DE MADRID FOTO: AP / JJS ©KORPA

Un inesperado contraataque por parte de la hija de Rocío Jurado en respuesta a las declaraciones de su hermana Gloria Camila sobre Fidel Albiac en ‘Ya son las ocho’, en las que aseguraba que “Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como ‘los inmigrantes’ y hacía unos comentarios hacia mi padre...”. Unas acusaciones que Rociíto tachaba de “equivocadas y temerarias” y a las que responderá, con documentos, este viernes, y que Fidel negaba tajantemente, asegurando que jamás llamó así a los hijos de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Y es que, según ambos, el distanciamiento con sus hermanos se debe a que en el momento de la muerte de Rocío Jurado, ella estaba lidiando con sus problemas personales, por lo que no pudo centrarse en ellos.

Mientras parte de la familia Mohedano guarda silencio, Rocío Flores ha dado un paso al frente y se ha posicionado directamente con Gloria Camila. Esta mañana desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, ha asegurado que “sí, me consta” que Fidel llamase “inmigrantes” a sus tíos, dejando claro que “en mi presencia no porque no se lo permito, pero me consta esa información”.