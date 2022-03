El ‘feo’ de Kiko Rivera a su sobrino Albertito que le aleja todavía más de Isa Pantoja

La familia Pantoja está de celebración. Al menos, una parte de ella. El pequeño Alberto, a quien todos se refieren cariñosamente como ‘Albertito’, alcanza hoy los ocho años y tanto su madre como su prima, que lo considera más bien un sobrino, han querido dedicarle palabras de cariño a través de sus redes sociales. “Happy birthday”, ha escrito Isa Pantoja en la sección de historias de su cuenta de Instagram, junto a una imagen de su primogénito durmiendo en la cama. Algo más emotiva ha sido Anabel Pantoja, que siempre ha declarado públicamente el amor que siente hacia los benjamines de la familia.

“Hace ocho años que iluminaste mi vida. Te quiero, capitán tapón”, ha comenzado celebrando Anabel Pantoja, que poco más tarde ha añadido: “No puedo explicar y demostrar lo que eres para mí en 10 imágenes. Gracias Isa Pantoja por regalarme esta sensación y sentimiento tan bonito. Feliz cumpleaños mi vida. Te quiere la tata”, ha escrito junto a un álbum de preciosas imágenes que demuestran lo unidos que están. Sus emotivas palabras contrastan con el silencio del tío de Alberto Isla Pantoja, Kiko Rivera, que no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre esta fecha tan especial para la familia.

De momento, Kiko Rivera no ha felicitado públicamente a su sobrino Albertito, y teniendo en cuenta la complicada situación familiar actual, resulta improbable que lo haya hecho en privado. Desde que declaró en la revista ‘Lecturas’ que había pegado a su hermana para evitar “que se cortara la venas”, la relación entre él e Isa Pantoja no atraviesa por su mejor momento. Los hijos de la tonadillera están tremendamente distanciados y una posible reconciliación se antoja bastante complicada. “Prefiero no aceptar su perdón y seguir con mi vida, no me queda más remedio, es una manera de protegerme yo, de ponerme bien y mirar por mí”, sentenció en ‘El programa de Ana Rosa’.

En contraposición a la ausencia de Kiko Rivera en el cumpleaños de Albertito Isla, resalta la cita familiar a la que sí se presentó el pasado fin de semana para celebrar el aniversario de su otro sobrino: Cayetano, el hijo de Cayetano Rivera y Eva González. El DJ disfrutó con su hermano de una divertida jornada familiar que compartió en su cuenta de Instagram a través de varias imágenes.