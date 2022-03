Agustín Pantoja puede convertirse en el brujo de ‘Supervivientes’

A Agustín Pantoja se le conoce jocosamente como ‘El Rasputín’ de la finca Cantora, porque es el consejero que rige los destinos de su hermana Isabel. Pero la tonadillera puede estar separada de su hermanísimo una temporada si este acepta la jugosa oferta monetaria para participar en la próxima edición de ‘Supervivientes’.

Agustín no ha dado un no definitivo por respuesta, pero la depresión que sufre Isabel le frena, porque no desea dejarla sola en una situación tan complicada. Pero si Isabel mejora, todo es posible. Y tendríamos un Rasputín de primera en Honduras.

La vida personal de este hombre está blindada por el silencio, nada se sabe de sus gustos, e incluso de sus amores o amoríos, es discreto y hermético.

Isabel Pantoja junto a su hermano Agustín FOTO: CRISTOBAL_DUENAS GTRES

En la isla podría abrir las puertas de su corazón. Porque allí son factibles las confidencias, a no ser que se aísle en sí mismo y mantenga la boca cerrada. Sería contraproducente convertirse en una estatua muda, así no llegaría muy lejos en el concurso.

Pero, para pasar desapercibido, mejor que se quede en la finca con esos gatos con los que suele “hablar” Isabel en sus momentos de bajón. Compañeros únicos para unos hermanos que se relacionan poquísimo con el resto del mundo. Entre maullidos pasan sus días y sus noches. Cantora está cerrada a cal y canto a todos aquellos que antaño eran bien recibidos. Isabel y Agustín no están para fiestas ni algarabías.

La Pantoja ha perdido apoyo, está agobiada por las deudas, acorralada por Hacienda, distanciada de su hijo, con pocas ofertas de trabajo… y su Rasputín familiar es incapaz de arreglarle con sus consejos sus desaguisados.