Isabel y Agustín Pantoja dan un importante paso para recuperar su relación con Bernardo

El único miembro del clan que se ha acercado hasta el Hospital Virgen del Rocío para visitar a Bernardo Pantoja ha sido Kiko Rivera que, a pesar del ataque de gota que sufre, no ha dudado en ir a ver a su tío y apoyar a su única prima, Anabel, en estos difíciles momentos. Un gesto que, hasta ahora, no han tenido sus tíos Isabel, Agustín o Juan, los hermanos de Bernardo.

En las emotivas palabras con las que Anabel Pantoja agradece el cariño que recibe de sus seguidores, amigos y compañeros, no hace referencia a su familia más mediática. La sobrina favorita de Agustín e Isabel Pantoja ha tenido que acostumbrarse a los desplantes de sus tíos paternos que no mantienen ningún tipo de relación con Bernardo desde hace años. Si los hermanos no fueron capaces de dar una imagen de unidad en la reciente muerte de Doña Ana todo indicaba que no iban a solventar sus diferencias ni siquiera ante el crítico estado de salud de Bernardo Pantoja. Pero, según nos ha desvelado José Antonio León, Agustín e Isabel no sólo han hecho una videollamada a su hermano para interesarse por su estado de salud, sino que incluso se han planteado visitarlo. ¿Conseguirán los hermanos retomen la relación familiar?

Anabel no se separa de su padre desde el pasado viernes.

Desde el pasado viernes, fecha en que Anabel llegó a Sevilla para estar junto a su padre, los reporteros que hacen guardia en el hospital solo han podido fotografiar en sus inmediaciones a Kiko Rivera. El DJ ha dejado a un lado su enfrentamiento con la inflluencer y no ha dudado en acercarse a ver a su tío Bernardo. Pocas horas después de la visita de Kiko, llegaba al hospital Anabel que, con gesto muy serio, se negaba a facilitar detalles sobre la evolución de su progenitor: “Su salud y su diagnóstico es un tema privado”.

Anabel Pantoja en la Feria de Abril FOTO: Instagram Instagram

A pesar de ello, algunas filtraciones han permitido a los medios que se agolpan en el hospital sevillano saber que los facultativos se han puesto en contacto con sus familiares para comunicarles que estén cerca de Bernardo Pantoja ante el agravamiento de su estado.“Hay veces que está y no está-reconocía Anabel-. Los médicos nos han dicho que mi padre tiene que estar muy, muy tranquilo”. Unas palabras con las que Anabel ha excusado la ausencia de visitas al enfermo.

Jose Antonio León, el reportero de Sálvame y gran amigo de Anabel, confirmaba que “se tienen que turnar con las visitas por la zona en la que se encuentra. Él está dentro de la unidad de Cuidados Intermedios, con horarios muy restringidos, en una especie de aislamiento porque necesita más tranquilidad que el resto de pacientes”. La sorpresa llegaba cuando, según el periodista sevillano, el domingo, en el que experimentó una ligera mejoría después de 18 días ingresado, “le hicieron una videollamada Isabel y Agustín que le ha animado mucho”.

Bernardo Pantoja por las calles de Sevilla. FOTO: KCS GTRES

Jose Antonio León: “Si Bernardo empeora, Isabel podría ir a verle”

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con el famoso reportero de Sálvame para conocer más detalles de esta videollamada que supone un antes y un después en la compleja relación de Bernardo y sus hermanos. “Solo tienen pase para visitarlo tres personas: Anabel, Junco y un amigo de Bernardo. La videollamada la hizo Anabel que llamó por su WhatsApp a sus tíos. Isabel y Agustín estuvieron hablando con él y, según me han dicho, no es la primera vez que lo hacen. Es más, me cuentan que sería posible, si la situación de Bernardo empeorara, que fueran a verle al hospital. Todos los hermanos están pendientes de su evolución a través de Anabel, igual que Kiko.