¿Isabel Pantoja echó a su hermano Agustín de ‘Cantora’ tras una fuerte discusión?

Hace tan solo unos días Kiko Matamoros soltaba la bomba en ‘Sálvame’, asegurando que Isabel Pantoja podría haber echado de ‘Cantora’ a su hermano Agustín Pantoja tras una fuerte discusión, al descubrir la errónea gestión de sus asunto económicos y legales. Una información que hacía saltar todas las alarmas y que la sobrinísima de la tonadillera, Anabel, se encargaba de desmentir desde el mismo plató del programa.

Pero los rumores sobre esta supuesta discusión no cesan y ahora ha sido Isa Pantoja la que, a pesar de no haber hablado con su madre sobre el asunto, ha desmentido la expulsión de su tío de ‘Cantora’. Desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ ha asegurado que “no me consta que hubiese una fuerte discusión y que Agustín acabase durmiendo en un hotel”, y aunque “supone” que su madre y su tío tienen discusiones, “no creo que llegue al punto de tener que echarle de Cantora, porque con el enfrentamiento con Kiko y la muerte de mi abuela el único apoyo que tiene mi madre es mi tío, así que no me creo esa información”.

Aunque desmiente la noticia, Isa confiesa que no ha preguntado sobre esta noticia a los protagonistas de la misma “directamente” y tampoco sabe “de donde ha podido salir” tal información: “Con mi tío no me hablo y a mi madre no le voy a preguntar por esto, pero me enterado de que no es así”.

Isabel Pantoja junto a su hermano Agustín acuden a los juzgados en Chiclana FOTO: CRISTOBAL_DUENAS GTRES

“Yo prefiero que mi madre esté acompañada y mi tío está con ella 24 horas” ha reconocido, “tendrán problemas y discutirán porque si hay alguien que me está asesorando o gestionando mis cosas y me entero que hay cosas que no ha contado claro que me voy a enfadar, pero de ahí a que le haya echado lo dudo mucho”.

De esta manera, Chabelita muestra una vez más su apoyo a su madre, a la que, aunque reconoce que no puede ayudar en el aspecto económico como le gustaría, sí ha tendido la mano en todo lo que le pueda ayudar.