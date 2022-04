Kiko Matamoros dice adiós a ‘Sálvame’ y se prepara para ‘Supervivientes 2022′: ya ha superado las pruebas médicas

Kiko Matamoros ultima los preparativos antes de enfrentarse a una de las experiencias de su vida, ‘Supervivientes 2022′. El tertuliano ha regresado a España después de unas exclusivas vacaciones junto a su novia, Marta López, en las Maldivas. Allí ha tomado una drástica decisión que afecta a su futuro más inmediato dentro del concurso: ha dejado de fumar y ha optado por eliminar los cigarrillos de su vida de cara a su nueva vida dentro del reality hondureño.

Kiko Matamoros con la cara hinchada tras someterse a un retoque estético FOTO: La Razón (Custom Credit) Telecinco

‘LA RAZÓN’ ha podido saber que el colaborador de ‘Sálvame’ ya ha superado con éxito todas las pruebas médicas, siendo estas necesarias e imprescindibles para participar en ‘Supervivientes’. Después de unas negociaciones un tanto tensas, tal y como él mismo ha confesado recientemente, parece que el agua ha llegado a buen puerto y que Kiko Matamoros estaría tan solo a unas semanas de cumplir su sueño, y a unos días de convertirse en concursante oficial cuando así lo confirme la propia cadena: “Mi participación en ‘Supervivientes’ es un sueño por cumplir, en ningún caso una insoportable pesadilla, confesó el protagonista cuando salieron a la luz los rumores sobre su fichaje.

“No he firmado el contrato y esta mañana he tenido una discusión bastante fuerte con la productora. Estamos todos los días liados porque hay un montón de flecos y de cosas que no acabamos de despejar, pero cada vez nos queda menos”, ha asegurado el protagonista este jueves en ‘Sálvame’ ante el silencio del presentador Jorge Javier Vázquez.

El estreno de ‘Supervivientes 2022′, la gran baza para Telecinco durante este incierto 2022, está previsto para después de las vacaciones de ‘Semana Santa’. Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, es el primer concursante confirmado de manera oficial. Otros nombres como el de Anabel Pantoja, Bárbara Rey o Aura Ruiz suenan con fuerza de cara a esta nueva edición.