Esta es la condición de Olga Moreno para volver a la televisión

Desde que regresó de Honduras, Olga Moreno se ha mantenido en un segundo plano y no ha querido entrar en más polémicas sobre todo lo sucedido con su familia y su matrimonio. Ni siquiera la relación de Antonio David y Marta Riesco ha sido motivo para que la empresaria fuese a un plató a hablar sobre todo lo ocurrido, aún habiendo recibido grandes cifras de dinero. La exmujer de Flores ha querido pasar desapercibida todo el rato y mantenerse en silencio, siendo muy prudente en temas que le incumbían de lleno.

Olga Moreno cuenta con una grandísima legión de fans que están deseando volver a verla en televisión y tiene un grandísimo apoyo fuera de la pequeña pantalla. Es por eso que la sevillana, con el inminente regreso de ‘Supervivientes’, concurso que ganó la edición pasada, está negociando su vuelta a los platós como colaboradora del reality. Pero la empresaria ha puesto una única condición: no coincidir con Jorge Javier Vázquez. Por lo tanto, si aceptase finalmente la oferta, estaría en el debate, presentado por Ion Aramendi.

Olga Moreno FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Aunque esté en plena negociación, no es seguro que finalmente se convierta en colaboradora del concurso. Olga Moreno está muy reacia a volver a aparecer en televisión y no se siente muy cómoda en un plató. “Ella prefiere vivir con su sueldo de dependienta que sufrir en un plató. No le gustan las cámaras, no se siente cómoda ante ellas. No necesita el dinero, ganó ‘Supervivientes’ y ella no es de malgastarlo”, aseguraba una fuente cercana a la sevillana.

La exmujer de Antonio David quiere evitar a toda costa tener que compartir espacio con Jorge Javier Vázquez para no estar incómoda con la persona que tanto se ha ensañado con ella y con Rocío Flores durante este tiempo. Por eso, si finalmente acepta el contrato, no veremos un cara a acara entre ambos.

Tendremos que esperar unos días hasta saber si, finalmente, Olga Moreno vuelve a la televisión. Mientras tanto, ella sigue ajena a todas las polémicas relacionadas con la relación de Antonio David y Marta Riesco, que ayer rompieron tras dejar el exguardia civil plantada a la periodista el día de su cumpleaños. La sevillana se enteró de la noticia por teléfono pero no quiso dar ninguna declaración sobre lo sucecido.