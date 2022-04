Marta Riesco pone condiciones para reconciliarse con Antonio David

No es una decisión definitiva. Marta Riesco no cierra del todo las puertas a la reconciliación con Antonio David Flores, pero afirma que “tienen que cambiar muchas cosas para que esto se arregle.”

La reportera no aclara qué cosas, aunque nosotros estamos en disposición de anunciar que una de esas condiciones sería que el exguardia civil pida el divorcio de una vez por todas de su matrimonio con Olga Moreno. Y que apueste con más intensidad por su relación con Marta, porque hasta ahora, asegura Riesco, “la que ha tirado del carro he sido yo”.

Precisamente, Olga se enteró de la ruptura de su ex con la periodista gracias a una llamada que le hice minutos después de conocerse la situación.

Marta Riesco FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

“Me acabo de enterar por ti, estoy haciendo cosas y no he visto nada”. Pero no quiso comentar lo que le parecía la situación.

Antonio decidió quedarse en Málaga con sus hijos este viernes y dar plantón a su novia en su fiesta de 35 cumpleaños. No es la primera vez que le hace un feo, los ninguneos de Flores, por lo que me cuentan, se han repetido en estos últimos meses.

Marta está muy enamorada, si, pero su pareja no toma decisiones que les permitan mantener una relación normal entre dos personas que se quieren. Ha sido un tira y afloja, un sí pero no, y la reportera se ha cansado de aguantar los “desprecios” y las inseguridades.

O Antonio David Flores se pone las pilas y acepta las condiciones o ya se puede ir olvidando de Marta.