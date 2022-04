Antonio David Flores rompe su silencio y da la cara tras su ruptura con Marta Riesco

El culebrón de Antonio David Flores y Marta Riesco sigue dando mucho que hablar. Desde la sonada ruptura en directo de la pareja, el malagueño se ha refugiado en Málaga, su ciudad, junto a sus hijos y su familia, y se ha tomado estos días de vacaciones de Semana Santa para alejarse del foco mediático en el que está envuelto desde hace un tiempo.

Todos los medios están detrás del exguardia civil desde entonces y, tras 9 días de silencio, Antonio David Flores ha dado la cara y se ha pronunciado sobre su ruptura con Marta Riesco y sobre la situación en la que se encuentran ahora mismo. “No voy a responder a vuestras preguntas. No me sienta mal el hecho de que me preguntéis, pero de la misma forma me gustaría contestaros a través de preguntas”, decía a la prensa. El malagueño, además, ha asegurado que se encuentra bien en estos momentos pero pide a la prensa que lo dejen descansar.

Rocío Flores y Antonio David FOTO: Gtres

Desde que se terminó su relación con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, han surgido muchísimas preguntas sobre el verdadero motivo de su ruptura. Muchos apuntaban que, quizá, estaba dándose una segunda oportunidad con Olga Moreno. Otros señalaban directamente a Rocío Flores, su hija, como culpable de la separación de Flores con Riesco. Lo único que sabemos con certeza es que el exmarido de Rocío Carrasco se encuentra en Málaga con su familia, intentando pasar lo más desapercibido posible.

Mientras tanto, Marta Riesco se ha querido tomar un descanso estos días tras la vorágine que ha vivido sentimentalmente estos últimos días. Así lo comunicaba la periodista en su cuenta de ‘Instagram’: Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz, a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos. Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo”. Aún así, la periodista ha señalado que ella sí querría darse una oportunidad con Antonio David Flores. Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla esta trama y si, finalmente, accederá a el malagueño a retomar su relación con Marta Riesco.