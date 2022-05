Rocío Carrasco tumba el papel de Olga Moreno con Rocío Flores: “Ha sido una desgracia”

La presencia de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’ durante la tarde de este martes no ha dejado indiferente a nadie. Aunque su misión en un principio era la de desmontar la versión de Marta Riesco sobre la supuesta llamada ella le habría hecho a la periodista, lo cierto es que la hija de Rocío Jurado no se ha olvidado de su hija y tampoco de la todavía mujer de Antonio David, Olga Moreno.

Rocío Carrasco en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

A pesar de que la protagonista de la tarde prometió mantener a su hija al margen de todas las polémicas familiares, parece que en esta ocasión no ha podido evitar referirse a ella para destacar el papel de Olga con sus dos hijos, David y Rocío Flores: “Lo fastidiado es que Rocío Flores ya se ha encontrado a Olga Moreno. Quizás si no se la hubiese encontrado y se hubiese encontrado a otro tipo de persona, las cosas hubiesen ido por otro derrotero”, asegura una emocionada Rocío Carrasco, dejando entrever que la influencia de la sevillana para su hija no es para nada positiva y que esta también estaría detrás de los comportamientos de la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

Rocío Carrasco: Rocío Flores ha tenido la desgracia en su vida de toparse con Olga Moreno.#YoMeRebelo3M

Lo pienso yo y lo piensa infinidad de gente: Rocío Flores ha tenido la inmensa suerte en su vida de criarse con Olga Moreno #YoMeRebelo3M — Adriana Z (@Adriana70139054) May 3, 2022

Por si estas palabras no fuesen claras, la mujer de Fidel Albiac ha vuelto a destacar que, para ella, el hecho de que Rocío y Olga se conociesen hace dos décadas representa “una desgracia”, por lo que, haciendo alusión a la actualidad y a la relación de Antonio David con Marta Riesco, asegura que “no cree que su hija se vaya a encontrar a dos personas iguales”.