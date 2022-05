La actitud de Rocío Flores decepciona al público de ‘El programa de Ana Rosa’ y las redes arden: “¡Qué vergüenza!”

No hay persona que siga la crónica social que no se haya enterado de la polémica relacionada con la supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco. La hija de la Jurado ya se encargó de desmentir en ‘Sálvame’ que se hubiera puesto en contacto con ella, e incluso se emitieron unas imágenes que demostrarían su versión. Sin embargo, el asunto sigue en boca de todos y se esperaba que Rocío Flores se pronunciara hoy en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ acerca de la controversia que ha salpicado a su madre y a la pareja de su padre.

Pero Rocío Flores ha mantenido un silencio sepulcral. Ella y el resto de colaboradores del matinal de Telecinco. No se ha dedicado un solo minuto de la escaleta de ‘El programa de Ana Rosa’ a tratar la polémica que su propia reportera desató cuando reveló que Rocío Carrasco la llamó por teléfono. Tan solo Alessandro Lecquio se ha atrevido a pronunciar unas palabras al respecto:

“Son las 12:25 de la mañana y nuestra cantante, actriz, modelo, influencer y reportera Marta Riesco, todavía no ha sacado el ‘as’ oculto que tiene bajo la manga. Esto lo voy a decir todos los días hasta que muestre el ‘as’ porque de esto es lo de lo que se está hablando. De lo mentirosa que ha quedado. El lunes lo voy a volver a repetir, por supuesto, hasta que lo muestre”, ha sentenciado el colaborador, ante la impasible mirada de Rocío Flores, que ha preferido desviar el foco de atención a ‘Supervivientes’.

chillo la cara de chunga de la otra me meopic.twitter.com/9xTxjQSMHy — elena✨ (@polaroidsfutfem) May 5, 2022

Además, desde el programa se ha anunciado que Rocío Flores se pronunciaría sobre la segunda parte de la entrevista de Olga Moreno y aclararía si seguía molesta con ella, pero, finalmente, tampoco ha mencionado una sola palabra sobre este asunto. Muchos usuarios de las redes sociales han culpado a la joven del mutismo, imaginando que ha sido ella quien se ha negado ante la dirección del formato a tratar ciertos temas. De hecho, su nombre se ha convertido en tendencia en pocos minutos.

“Al final tampoco hablan de la segunda parte de la entrevista de Olga. Todo el club social dedicado a Supervivientes. Qué vergüenza que se vete todo lo que le molesta a Rocío Flores. Qué vergüenza”, ha señalado a través de Twitter uno de los espectadores de ‘El programa de Ana Rosa’.

Al final tampoco hablan de la segunda parte de la entrevista de Olga. Todo el club social dedicado a Supervivientes. Qué vergüenza que se vete todo lo que le molesta a Rocío Flores. Qué vergüenza. #AR5M #unicorncomplicedemaltrato #YaEsMediodía5M #yoveosalvame — Martina (@LuzyOscuridad4) May 5, 2022

Lo cierto es que Jorge Javier Vázquez reveló ayer desde ‘Sálvame’ que ‘El programa de Ana Rosa’ había dado un ultimátum a Marta Riesco: o publicaba las pruebas que dice tener de que Rocío Carrasco la llamó o no aparecerá de nuevo en el matinal. Así las cosas, parece que, hasta que no se aclare del todo el asunto, el formato de Unicorn prefiere no rizar más el rizo.