Rocío Carrasco da la cara y acusa a Marta Riesco de ejercer violencia vicaria contra ella

La supuesta llamada de Rocío Carrasco y Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, a Marta Riesco para proponerle participar en el concierto en homenaje a Rocío Jurado sigue dando mucho que hablar. Esta misma mañana, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha mantenido su versión y ha acusado a la heredera universal de ‘la más grande’ de intentar ridiculizarla ante la opinión pública. Ahora, ha sido ella quien ha dado un paso al frente y ha roto su silencio en ‘Sálvame’. Como era previsible, sigue negando haberse puesto en contacto con la periodista: “Yo no he hablado contigo en mi vida”.

Rocío Carrasco ha sido de lo más crítica con Marta Riesco, a quien incluso ha acusado de ejercer violencia vicaria contra ella, a través de Antonio David Flores. La primogénita de la Jurado se refiere a un desafortunado comentario que la reportera ha lanzado esta mañana desde ‘El programa de Ana Rosa’: “Dice que no puede llamar a sus hijos, sin embargo si puede coger el teléfono para vacilarme a mí. No lo entiendo”. Unas palabras que habrían provocado un daño tremendo a la aludida: “Eso viene de donde viene, es más de lo mismo El maltrato que el ser ejerce sobre mí no cesa. La que ha llorado en casa he sido yo cuando te he escuchado nombrar a mis hijos”.

Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' FOTO: La Razón Mediaset

Rocío Carrasco considera que Marta Riesco está obrando por Antonio David Flores, en un intento de volver a hacerle daño utilizando a los medios de comunicación. De hecho, ha dado una especie de tirón de orejas a los compañeros de la cadena que apoyan a la periodista, acusándoles de participar en un caso de violencia de género: “Parece que no han aprendido nada”.

El propio Jorge Javier Vázquez se ha sumado a este reproche a la cadena, en una clara alusión a ‘El programa de Ana Rosa’. “Hay que dejar de dar voz a estos personajes. No entiendo como se le sigue dando pábulo a esto”, ha sentenciado el presentador, a la vez que pedía medidas contra Marta Riesco.

Del mismo modo, tanto él como Rocío Carrasco han retado a Marta Riesco a publicar las supuestas pruebas que asegura tener de que esa conversación se produjo: “Tú me has acusado, y es el acusador quien tiene que demostrar lo que dice, no el acusado demostrar que es mentira”. Aun así, desde ‘Sálvame’ han anunciado que esta misma tarde emitirán las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante donde tuvo lugar la llamada, en las que, por lo visto, se desmentirá la versión de la periodista.