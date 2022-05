Belén Esteban comparte unas impactantes imágenes de sus secuelas tras la grave caída en ‘Sálvame’: “Llevo 2 placas y 20 tornillos”

Ya ha pasado casi un mes desde que Belén Esteban sufrió el terrible accidente en ‘Sálvame’ mientras realizaba una prueba que imitaba los juegos de ‘Supervivientes’. La colaboradora cayó al suelo y se rompió la tibia y el peroné, unas fracturas importantes por las que necesitó pasar por quirófano. Desde entonces, la tertuliana se ha mantenido alejada del foco mediático y las noticias sobre su estado de salud han llegado a cuentagotas. Ahora, por fin la de Paracuellos ha dado señales de vida a través de sus redes sociales, y ha compartido unas impactantes imágenes que muestran las secuelas que sufre por su traspiés.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonad por no poder contestar a vuestras llamadas y WhatsApp’s. Quiero dar las gracias a mi doctor López Graña, doctor Caballero, doctor Campuzano, doctor Vila (cirugía plástica), doctor Diaz (anestesista), Paula Sanz (instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño”, ha comenzado expresando Belén Esteban.

Además, la de Paracuellos ha compartido algunos detalles, hasta ahora desconocidos, sobre cómo se desarrolló su accidente y posterior intervención quirúrgica. “El día 25 de abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento. No me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de mayo. La operación tuvo una duración de 2 horas y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar”, ha explicado ante su millón de seguidores.

Por otra parte, Belén Esteban ha pedido a los periodistas y reporteros que la esperan en la puerta de casa o del hospital que la dejen estar tranquila en este complicado momento que atraviesa. “Hoy he vuelto a ir al médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien. Quiero dar las gracias a la prensa, pero pido por favor que me respeten cuando tengo que salir de mi casa para acudir al médico, ya que considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que, en el estado actual de salud, conteste las preguntas de los reporteros. Espero que la prensa no se moleste. De ahora en adelante, cualquier noticia referente a mi salud, la daré a través de mis redes sociales. Muchas gracias a todos por comprenderme y apoyarme en estos duros momentos”, ha concluido la tertuliana.