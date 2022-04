Paz Padilla cuenta todos los detalles de su encuentro con los Reyes Felipe y Letizia

Ayer, Paz Padilla vivió uno de los momentos más especiales de su vida. La humorista se reunió en los salones del Palacio Real con los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a otros muchos escritores que también fueron invitados a un almuerzo previo a la entrega del Premio Cervantes. Acudió en calidad de autora de ‘El humor de mi vida’, el libro en el que narra cómo afrontó la muerte de su marido y que posteriormente llevó a los escenarios con una obra de teatro. “Hoy va a ser un día... wow, no podéis imaginaros la ilusión que me hace, lo que eso significa para mí”, decía la gaditana horas antes de encontrarse con los monarcas.

Paz Padilla fue de las pocas que saludó a los Reyes Felipe y Letizia con una genuflexión, un gesto de respeto del que Casa Real se ha querido desligar desde que el hijo de don Juan Carlos I ocupa la jefatura de Estado. A través de sus redes sociales, la expresentadora de ‘Sálvame’ ha compartido algunos detalles sobre su cita especial en el Palacio Real, empezando por el menú que ha podido degustar: de primero, sirvieron un guiso de verduras de la temporada. De segundo, un plato de lubina salvaje asada en su jugo con puré, albahaca y tomate seco. De postre, un lingote de tres chocolates hizo las delicias de todos los comensales.

Además, Paz Padilla aseguró que “tres botellas buenas” de vino acompañaron el banquete real. Haciendo gala de su buen sentido del humor, la gaditana señaló que a punto estuvo de llevarse un caro recuerdo de su almuerzo en el Palacio Real: “No me he llevado los cubiertos porque estaba la guardia...”.

A modo de agradecimiento, Paz Padilla regaló un ejemplar de su libro a la Reina Letizia, y considera que puede gustarle mucho una vez que lo lea: “No sé si lo leerá pero como es un libro que despierta las emociones creo que a ella le puede gustar”. En definitiva, se trató de una jornada de lo más especial para la humorista, tal y como ella reveló en su cuenta de Instagram: “Me he sentido como una niña pequeña, el libro ‘El humor de mi vida’ solo me ha traído amor y cosas buenas. Esta invitación a la comida de los Premios Cervantes en el Palacio Real ha sido otro regalo. Gracias a vosotros, los lectores y a mi gente. No puedo devolveros tanto como me habéis dado. Gracias, Gracias, Gracias”.