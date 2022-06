La emotiva dedicatoria de Patricia Pardo a Ana Rosa Quintana tras recoger el Premio Antena de Plata

Patricia Pardo ha sido la galardonada con el Premio Antena de Plata en la categoría de Antena de Televisión que premia la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Anoche, la periodista recogió el galardón y le dedicó en su discursó unas emotivas palabras a Ana Rosa Quintana, su mentora, que se está recuperando de un cáncer de mama.

“Es un momento agridulce en lo laboral porque es insustituible, pero sí guardarle sitio a una mujer que yo creo que es la mejor. Es la verdadera alma de la televisión. Mis compañeros saben que estamos en un momento duro porque nos falta desde hace meses. Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto, pero falta la cumpleañera. A nosotros nos falta ella. Mi primera mención es para ella. No es consciente de la lección de periodismo y vida que me ha dado durante los 12 años que llevo a su lado”, decía la periodista emocionada tras recoger el premio. Para Patricia Pardo, Ana Rosa Quintana es una persona insustituible y está deseando que vuelva a su puesto de trabajo.

Patricia Pardo y su familia FOTO: José Ruiz Europa Press

También le dedicó el galardón a las 5 mujeres de su vida: su abuela, su madre, su hermana y sus dos hijas. “Cuando era pequeña, yo era muy cohibida y no era capaz de expresarme y mi madre me dejaba notitas y yo le contestaba”, relataba durante su discurso, emocionada, sobre su madre. A su abuela, se refería como “la persona que ha fraguado mi carácter” y a su hermana, por jugar de pequeñas a “imitar a Julia Otero”. Sus hijas, que son muy pequeñas, aún no entienden bien el por qué su madre no puede llevarlas al colegio por las mañanas, algo que, con el tiempo comprenderán y se sentirán orgullosas de la labor de su madre. A su padre, que también asistió al evento, también le dedicó unas bonitas palabras y le pidió, de broma y entre risas, no haberle metido en su discurso.

Sin duda, Patricia Pardo está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel laboral como sentimental. Anoche se le reconoció su trabajo y labor como periodista y comunicadora y, en el amor, está felizmente enamorada de Christian Gálvez, con quien mantiene una relación sentimental desde principios de año. La periodista no puede estar más feliz en estos momentos por haber encontrado de nuevo el amor y la pareja no duda en presumir de ello en cualquier parte del mundo.