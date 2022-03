Shakira desvela el motivo por el que no quiere casarse con Gerard Piqué

Son una de las parejas más estables del panorama futbolero pero, con 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira no piensa en el matrimonio con el futbolista de FC Barcelona, Gerard Piqué.

Siempre se ha pensado que ambos se conocieron durante la grabación del video musical del mundial de 2010, “Waka Waka”. Sin embargo, según declaraciones hechas por el futbolista en una entrevista del diario L’Esportiu en 2020 aclaró que conoció a Shakira en Madrid poco antes de ir a Sudáfrica. Lo cierto es que desde ese momento, la cantante de 45 años y el futbolista de 35, no se han separado -a pesar de los rumores de crisis- y muchos fans se preguntan por qué la pareja no se ha casado aún.

Durante una entrevista en el podcast de la famosa tiktoker Holly H, la colombiana aseguró que “la espanta” y le da “alergia” llegar vestida de blanco al altar. Sin embargo el motivo real por el que la pareja no se ha casado aún es otro. La cantante señaló que no quiere que Piqué la vea como su mujer, “sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

La cantante también se refirió a la pequeñas diferencias que tiene con el central blaugrana. Asegura que algunas costumbres diferentes, como la puntualidad, hecho que ha generado conflicto entre la pareja, ya que el futbolista es muy estricto y Shakira muy impuntual.

“Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española. Su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, dijo Shakira.