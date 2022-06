El huracán Piqué: de los audios de Rubiales a los mensajes sobre el tamaño del culo de Miss BumBum

El capitán del fútbol club Barcelona, no gana para escándalos. Desde hace meses, Gerard Piqué, ha sido más noticia por sus empresas que por su desempeño en el césped lo que le valió incluso ser incluido en la lista Forbes de los 100 españoles más creativos en los negocios. El jugador del Barcelona tiene una fuerte y creciente presencia en el mundo empresarial, donde se mueve en diferentes sectores a través de Kosmos Global Holding, S. L., algo que, a pesar de su éxito, le ha colocado en la picota en más de una ocasión. En las últimas semanas, el jugador del FC Barcelona se ha visto envuelto en una gran polémica por su participación, a través de esta empresa, en el acuerdo que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí, por el que, según desveló con audios de conversaciones privadas ‘El Confidencial’, su empresa percibirá 24 millones de euros en cuatro años al ser parte de la negociación.

Los audios, que revelan presuntos favores de la Federación Española al capitán del Barcelona está siendo investigados por Anticorrupción, y han dejado al futbolista en una incomoda posición. Pero por si parecía que nada podía ir a peor, el escándalo que ha provocado su posible separación ha eclipsado todo lo anterior para colocarlo de nuevo en el ojo del huracán.

El capitán del FC Barcelona, Gerard Piqué, y la cantante colombiana Shakira se encuentran viviendo una grave crisis como pareja y los rumores de divorcio cobran fuerza tras la información publicada por El Periódico de Cataluña que asegura que el defensa habría sido pillado con una joven, lo que habría motivado su separación.

Vuelta a su piso de soltero

Los detalles sobre la tercera en discordia siguen siendo confusos. Hay quien habla de una azafata de 20 años, de Aurora, la hermana de Gavi e incluso de la madre del joven futbolista blaugrana pero lo que parece claro es que Piqué está “desatado” y se ha trasladado a su piso de soltero.

Las fuentes consultadas por El Periódico explicaron que Gerard Piqué se encuentra viviendo como ‘soltero’ y pasando sus días con su compañero Riqui Puig en las discotecas “Bling Bling” y “Patrón” en la ciudad de Barcelona junto con la compañía de otras mujeres.

Los rumores comenzaron hace unos días cuando el periodista deportivo Emilio Pérez de Rozas desvelaba algunos detalles de la siempre discreta vida de la pareja, que dejaban entrever que su relación no pasaba por su mejor momento.

A través de ‘El Periódico’, el periodista aseguraba que desde hace días, el capitán del F.C. Barcelona se dejaba ver por su antigua casa en el centro de Barcelona: “hay quien le ha visto desde hace ya algunas semanas frecuentar, bueno, volver a vivir, pasar noches y días, en su antiguo piso de la calle Muntaner”.

Desvelando una posible crisis, Pérez Rozas también señalaba a “las salidas nocturnas de ‘Geri’ formando parte del joven grupo de amigos y amigas de su protegido Riqui Puig” como causa del enfado de la cantante. “Está desatado”, afirman quienes han sido testigo de sus salidas nocturnas.

Pero si faltaba algún ingrediente en el trio amoroso del capitán blaugrana, la brasileña Miss BumBum echa más leña al fuego acusando de acoso al veterano futbolista.

Mensajes sobre el culo de Miss BumBum

Suzy Cortez, quien se coronó Miss BumBum en 2019, no ha tardado en sumarse a la polémica sobre la presunta separación de Gerard Piqué y Shakira. En una entrevista ha revelado que el defensa de FC Barcelona le enviaba mensajes molestos e incluso la acosaba. La modelo brasileña asegura que no dijo nada, hasta ahora, porque sentía lástima por la cantante colombiana.

La celebridad de OnlyFans que acaparó titulares por tatuarse el rostro de Lionel Messi dijo que Gerard Piqué averiguó cuál era su número de teléfono y la bombardeó con preguntas sobre sus medidas.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, afirma la creadora de contenidos para adultos en una entrevista al portal La Opinión.

“Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, sentenció la galardonada del Miss BumBum 2019.