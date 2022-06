Melani Olivares, víctima de un delito en pleno dentro de Madrid: “Cualquier ayuda es mucha”

Es una de las actrices más conocidas del panorama nacional, sobre todo por su papel de Paz en ‘Aída’, la serie de comedia en la que trabajó durante casi una década. Su popularidad le ha valido para hacerse con un gran número de seguidores en sus redes sociales, a quienes ahora ha pedido ayuda de forma desesperada tras sufrir el hurto de su vehículo. Por lo visto, aparcó el coche en el parquin de la madrileña plaza de Pedro Zerolo, y cuando volvió para recogerlo, se encontró con la plaza vacía. “Está denunciado en la Policía!”, señala en su cuenta de Twitter.

Con la esperanza de que alguien, más allá de las autoridades, pueda localizar su coche, Melani Olivares ha compartido algunos datos del vehículo a través de sus redes sociales, desde la matrícula hasta el modelo: un BMW negro X3. Se trata de un automóvil que compró de segunda mano y que todavía no ha terminado de pagar, tal y como ella misma ha explicado en su perfil de Twitter. “Cualquier ayuda es mucha”, clama la actriz.

Me han robado el coche en el parquin de Pedro Zerolo.Está denunciado en @policia matrícula:7014 JDZ. BMW negro X3. De 2ª mano y sin acabar de pagar. Cualquier ayuda es mucha. 🙏🏻😫 pic.twitter.com/IjortEbM8g — Melani Olivares (@MelaniOlivaresM) June 7, 2022

Además, Melani Olivares se ha quejado de que una conocida empresa de seguros no la ha atendido cuando más lo ha necesitado, denunciando que llevaba una hora al teléfono “sin poder ni siquiera hablar con un operado. Línea directa al infierno”, espeta la artista.

Este contratiempo llega en un momento bastante delicado para Melani Olivares en lo que a su economía se refiere. A comienzos de este año 2022, fue ella misma quien explicó en ‘Sábado Deluxe’ los problemas por los que estaba pasando. “Cuando el teléfono no suena pues lo llevo regular porque tengo tres hijos y tengo que mantenerlos, ahora la situación es muy diferente”, comenzó quejándose. De hecho, llegó a pasar por una situación tan crítica que necesitó la ayuda de sus seres queridos: “Tengo los mejores amigos del mundo que trabajan, tienen dinero y me han podido ayudar. Yolanda Ramos, Carmen Machi, Willy Toledo... Me van a matar pero gracias a ellos he podido tirar”.

Melani Olivares en una imagen de archivo FOTO: Javier López EFE

Por fortuna, Melani Olivares celebró que la situación iba mejorando y que miraba con optimismo su futuro laboral: “Rica no soy, pero estoy empezando a respirar. La cosa se está moviendo mucho. Los actores, como bien sabes, estamos en una situación jodida. Los teatros no están al 100%... Pero estoy en otras cosas, todo se está moviendo, al ser más mayor me están dando otro tipo de personajes y estoy trabajando con otros tipos de directores”.