La denuncia de Melani Olivares en «Sálvame Deluxe»: «Si no tienes dinero para hacer películas, no las hagas»

A pesar de su mítico papel como Paz en «Aída», la actriz Melani Olivares se niega a vivir del pasado. Después de más de dos décadas entre platós y escenarios Melani se sumaba hace unos meses a un rosaje durante todo un mes en República Dominicana. La actriz reconocía que tenía muchas ganas de volver a trabajar después de pasar una delicada situación económica a causa del parón por la pandemia.

La actriz elegía el plató de «Sálvame Deluxe» para confesar a Jorge Javier el incómodo suceso que ha vivido en este último trabajo. La actriz desvelaba que después de un mes trabajando fuera de España, aún no había cobrado la mitad de lo estipulado en el contrato, comunicando así que ya está en manos de sus abogados este conflicto. Jorge Javier, quien también sabe lo que es actuar y trabajar en escenarios con su espectáculo fue muy crítico con esta situación.

El presentador de Sálvame, dejando a un lado el espectáculo mediático en el que se suelen convertir sus entrevistas, preguntó seriamente a la actriz, solidarizándose con ella: “A los 49 años te vas a trabajar a la República Dominicana durante un mes entero y no te pagan, ¿cómo te quedas?”. “Me parece alucinante. Si no tienes dinero para hacer una película, pues no la hagas”, contestó ella.

Así Melani quiso visibilizar una realidad que muchos actores están sufriendo en silencio tras los duros estragos de la pandemia. Aunque la producción de series no ha sido una de las actividades más perjudicadas, sí que ha elevado los costes de producción en un entorno cada vez más competitivo.