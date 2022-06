La difícil decisión de Toñi Moreno sobre su hija: “¿Qué hago para que no sea dramático?

El 21 de enero de 2019, Toñi Moreno vio cumplido uno de los sueños más importantes de su vida. La presentadora se convirtió en madre a través de técnicas de reproducción asistida y dio a luz a la pequeña Lola, el amor de su vida. Ya han pasado algo más de tres años y medio, y la niña continúa creciendo para dejar atrás su etapa de recién nacida.

Ahora, Toñi Moreno se ha visto obligada a tomar una difícil decisión sobre su hija, que por lo visto dormía con ella en la misma cama. La presentadora considera que ya es hora de que la pequeña cuente con su propio dormitorio, pero no sabe muy bien cómo dar el paso para que no suponga un problema para ella o para Lola. Al parecer están muy apegadas y les costará acostumbrarse a descansar por separado.

“¡Buenos días! ¿Qué tal andáis por ahí? Yo hoy he dormido sin Lola y la cama se me hacía enorme. Estoy pensando ya en montarle su cuarto aparte, pero estamos las dos tan a gusto juntas... ¿Cómo creéis que puedo hacerlo para que no sea dramático?”, pregunta Toñi Moreno a sus seguidores sobre la forma en la que explicar a su hija que ya es hora de que duerman por separado.

Entre las decenas de respuestas que ha recibido se encuentra la de Alba Carrillo, que con un hijo de diez años, “todavía no he conseguido” que duerma sin ella. El resto de seguidores ha avisado a Toñi Moreno de que, dentro de poco, será Lola la que quiera dormir sola y que la madre lo pasará peor a la hora de separarse.

Como se ha comentado anteriormente, Toñi Moreno ha establecido un vínculo muy intenso con su hija Lola, aunque también ha hablado sin tapujos sobre los problemas y retos que le ha supuesto la maternidad, poniendo de manifiesto la parte ‘menos bonita’ de tener un bebé en casa. “Desde el primer momento lo he pasado fatal, yo he tenido todo lo que pone en Google. Hay momentos en los que piensas: ‘¿para qué me he metido en esto?’”, relató en su canal de Mtmad, donde también explicó cómo se sintió tras sufrir una depresión posparto:

“Cuando estaba con la niña me entró un miedo que se tradujo en una crisis de ansiedad. Me tuvieron que llevar al hospital porque sentía que no estaba preparada. Solo tenía ganas de llorar. Me pasé una semana llorando por la mañana, por la tarde y por la noche. La depresión posparto es así”.