Esta es la única herencia que Toñi Moreno dejará a su hija Lola

El 21 de enero del año 2020 Toñi Moreno pudo hacer realidad uno de sus mayores sueños. Aquel día nació su hija Lola, después de muchos intentos por convertirse en madre. “Me puse a llorar, porque tener un hijo es lo más grande que te puede pasar en la vida. Y todo se recoloca en su sitio. Los problemas a los que daba mucha importancia, ya me he dado cuenta de que son tonterías”, explicó en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ horas después de dar a luz.

Desde entonces, Toñi Moreno ha volcado todas sus energías en criar a su hija, y a lo largo de ese camino ha descubierto el lado menos conocido de la maternidad. “Creo que no se ha hablado hasta ahora de la parte menos amable”, señaló en una entrevista con Los 40. En cualquier caso, su hija Lola se ha convertido en un pilar fundamental en su vida y está encantada de poder pasar tiempo con ella y compartir experiencias, como su primer viaje en avión juntas.

Toñi Moreno ha compartido el momento a través de sus redes sociales, y además ha reflexionado sobre el futuro que quiere dejar a la pequeña Lola. “Nuestro primer viaje en avión. No pienso dejarte otra herencia que viajes, momentos, y cultura. Son los únicos instrumentos que necesitas para pelear la vida”, ha señalado la presentadora en sus redes sociales.

De esa forma, la catalana criada en Andalucía ha dejado claro que este será solo el primero de muchos viajes que tiene pensado hacer con su hija. Se trata, eso sí, de unas vacaciones algo cortitas, puesto que este sábado deberá regresar a Madrid para ponerse al frente de ‘Viva la vida’, ya que está sustituyendo a Emma García mientras esta disfruta de sus merecidas vacaciones.