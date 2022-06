Nadal confirma el embarazo de Mery Perelló: “Voy a ser padre”

Tras varias semanas de rumores y la confirmación en forma de fotografía publicada por la revista “¡Hola!”, el tenista Rafa Nadal ha comunicado hoy, en rueda de prensa en el Mallorca Country Club de Santa Ponça, que su mujer, Mery Perelló y él están esperando el nacimiento de su primer hijo. “Voy a ser padre” Además, el catorce veces ganador de la copa Roland Garros, ha añadido que quieren seguir velando por su privacidad y la de su familia: “Queremos vivir de una forma tranquila. No sé cómo me va a cambiar la vida. No creo que suponga un cambio en mi vida profesional”, ha señalado.

Además, en su perfil de Instagram, Nadal publicaba varias imágenes de sus días de relax a bordo del catamarán “Great White”, donde ha disf rutado de jornadas de mar con sus amigos, así como de su esposa que discretamente escondía su silueta bajo ropa holgada. Una “técnica” que hizo que en Roland Garros aumentaran los rumores sobre su embarazo. Eso unido a los constantes gestos de cansancio, hacían que la feliz noticia que ahora anuncia el mallorquín fuera casi un secreto a voces.

Además, el tenista manacorí también ha confirmado su participación en el torneo de Wimbledon.