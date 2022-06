Nena Daconte: “Me veía como la perdedora más famosa de España”

Después de casi siete años alejada de los escenarios, Mai Meneses (Madrid, 1978) regresa a la que es su verdadera pasión: la música, gracias al grupo Nena Daconte con el cual cosechó grandes éxitos tras su salida de «Operación Triunfo» en 2002. «Ahora estoy sacando música pero a un nivel más suave, sin tanta presión», asegura la artista en una entrevista para LA RAZÓN con motivo de su concierto de inauguración de El Patio Mahou, el espacio que ha creado la marca cervecera en Madrid para celebrar los mejores encuentros. Y sin duda, la vuelta a los escenarios de María Isabel, como es su nombre original, es la mejor de las celebraciones.

¿Qué ha sido de Mai Meneses todo este tiempo?

Me dediqué a los niños y a sanar mi cabeza. El éxito me sentó fatal, estaba cada vez más perdida... Me sentó mal a nivel mental sobre todo porque tenía el «síndrome de la impostora». Todo lo que pasaba me parecía que no me lo merecía, y entonces estaba sufriendo porque ni cantaba bien ni mis canciones eran buenas ni nada de lo que estaba haciendo tenía ningún tipo de sentido. Llegó un momento que me hacía tanto daño el trabajo que lo dejé. Me puse a hacer interiorismo y paisajismo, y me di cuenta con el tiempo de que eso no me hacía feliz y que la música seguía estando ahí. Yo seguía componiendo canciones y tenía la necesidad de mostrarlas, entonces bajé mi nivel de autoexigencia y dije: «Yo soy lo que soy, y habrá gente a la que le guste y otra que no, pero tengo que valorar todo mi pasado». Hice ese proceso y, cuando estuve preparada y en paz conmigo misma, salí.

Habla del «síndrome de la impostora». Cuénteme más

Yo entré en un reality y me echaron la primera, pero superé un casting de 80.000 personas y fui una de las 16 elegidas. Esto lo veo ahora, en su momento veía que era la perdedora más famosa de España, no veía triunfo por ningún lado. Es cuestión de hacer terapia y conocer los problemas, tener herramientas y poco a poco vencer al monstruo de tu mente.

Leí en otro medio que Ud. se refugió en el alcohol

Sí, un poco sí. Hoy en día, para estar más relajada siempre me tomo un par de cervecillas antes de salir, pero por entonces en vez de dos a lo mejor eran cinco... entonces, al final no estas disfrutando de lo que estás viviendo. Estás como en una nube todo el tiempo.

Nena Daconte en El Patio Mahou FOTO: Mahou

¿Cómo se recuperó?

Volviendo a casa de mis padres. También me casé y mi marido me ha ayudado mucho. Retirándome de lo que es una gira y el mundo del «show», y volver a la María que yo era antes de ser Mai Meneses y Nena Daconte.

Dice que este tiempo lo ha dedicado también a la maternidad

Sí, ellos saben que me dedico a la música, lo entienden, les gusta y me escuchan. Mi hijo mayor dice que trabajo en la radio porque mis canciones suenan ahí (risas).

¿Qué se siente al volver a los escenarios?

Estoy feliz, pienso que no debería haberme retirado tanto. Entre unas cosas y otras... han sido casi siete años. Ha sido mucho tiempo y ahora, a veces, la gente en redes se mofa y dice «Ah, ¿pero sigue cantando?», no ven esa continuidad que hubiera tenido si hubiera seguido. Pero tengo un público fiel y toda la vida estaré agradecida a esa gente que no me ha dejado en todo este tiempo.

Sus canciones siempre han girado entorno a la idea de la soledad, la obsesión por la búsqueda del amor... ¿ha cambiado eso?

Sigo siendo la misma persona, hay cosas que no cambian. Cuando estoy un poco deprimida o triste es cuando compongo y entonces me sale eso. Fíjate que hay una canción más positiva en el disco y la siento extraña (risas). Mi problema con la soledad va a ser el mismo toda la vida, es una especie de incomprensión de los demás. Poco a poco voy logrando romper esa barrera, pero me cuesta.

Su marido, Eduardo Baeza, trabajó en el Gabinete de Presidencia del PP, ¿a usted no le ha tentado nunca ese mundo?

¡¿El de la política?! (risas) Lo odio. Yo no quiero que se dedique otra vez a ello, pero a él le encanta. Es su pasión. Es un mundo oscuro e ingrato y no lo entiendo, pero lo suyo es vocacional.

¿Y él le entiende a usted?

Él toca la guitarra y le gusta mucho la música, es súper fan mío y siempre me apoya, cuando me retiré fue él quien no me entendía a mi.

Nena Daconte en El Patio Mahou FOTO: Mahou

¿Qué queda de su paso por «OT»? ¿Mantiene contacto con sus ex compañeros?

Tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos todos, pero yo no intervengo. Pero no tenemos un contacto de quedar y tampoco lo hemos tenido mucho. Cuando yo vivía en Barcelona, quedaba mucho con Joan y Beth, pero no hemos tenido un trato más estrecho... yo por lo menos. Aunque si organizan un reencuentro iré.

¿Volvería a algún reality?

No (risas) ni siquiera a «MasterChef» o «Supervivientes». No se me pasa por la cabeza, la verdad.

Cuénteme sus proyectos profesionales

El 15 de septiembre sale mi libro y en febrero de 2023, el disco, pero iremos sacando «singles» poco a poco. Tengo mucha ilusión por sacar el libro y que la gente me conozca más, a una Mai un poco oscura pero con mucho humor y que conozca la industria desde dentro.

Ahora mismo, ¿qué es el éxito para Nena Daconte?

Estar en paz conmigo misma. Salir con la guitarra, cantar mis canciones, expresarme y poco más.