La dura advertencia de Jorge Javier Vázquez a Olga Moreno

Jorge Javier Vázquez ha sido una de las personas más críticas con Olga Moreno y no ha dudado en cargar contra ella siempre que se ha presentado la ocasión. El presentador siempre se ha posicionado en el bando de Rocío Carrasco y, desde la emisión de la docuserie de la hija de Rocío Jurado, el de Badalona ha defendido a capa y a espada a la mujer de Fidel Albiac. Por eso, la exmujer de Antonio David Flores puso una condición para regresar a televisión: no compartir plató con Jorge Javier.

Olga Moreno ha vuelto a la parrilla televisiva tras el huracán mediático familiar que ha vivido estos últimos meses como comentarista de ‘Supervivientes 2022′, programa que ganó la pasada edición. La sevillana siempre ha acudido al plató cuando ha estado presentado por otra persona que no fuese Jorge Javier Vázquez porque, para ella, el presentador ha hecho mucho daño a su familia. Ahora que está el concurso en la recta final, Olga Moreno tendrá que ser la encargada de dar el cheque al ganador, como manda la tradición. Y aquí viene el problema. Inevitablemente, tendrán que coincidir en plató, aunque ella no quiera.

Olga Moreno FOTO: Mediaset

Por eso, y con la final del reality a la vuelta de la esquina, Jorge Javier Vázquez ha sido muy tajante con la exmujer de Antonio David Flores: “A ver cómo lo hace la ganadora de la anterior de ‘Supervivientes’ cuando tenga que venir al plató a entregar el cheque a la señora o señor ganador de esta edición después de haberme vetado. Yo digo una cosa: de mi plató no me muevo. A ver cómo hace, de mi plató no me muevo.”

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los más críticos con la exmujer de Antonio David Flores. Así hablaba de ella en una ocasión: “Ha participado en la mentira, en la manipulación y en fomentar la mala reputación como madre de Rocío Carrasco. Ha sido una pésima influencia para esos niños”. Con este clima de tensión que hay entre ambos, no sabemos si finalmente acabarán compartiendo espacio y plató, aunque sea durante una noche, o si, por el contrario, Olga Moreno se mantenga en su postura y se ausente en la final de ‘Supervivientes 2022′.