6 claves para detectar que estás en una relación tóxica

Seguramente al pensar en “relación tóxica” la mayoría caigamos en el estereotipo de pensar en una relación de pareja. Pero no debemos quedarnos solo ahí. Si por suerte cada día está más normalizado hablar de ellas y somos más capaces de huir rápidamente del lugar, las relaciones entre amigos pueden ser tan tóxicas o incluso más que la que tienes con tu pareja.

Todos tenemos claro que no queremos una en nuestras vidas porque resultan peligrosas y adictivas, pero a menudo nos resulta difícil identificar las red flags que las evidencian. ¿Será que no las vemos? ¿O qué no las queremos ver?

1. No eres libre para tomar decisiones

Te influye tanto lo que piensa la otra persona, que no eres capaz de decidir tú mismo tus propias cosas. Buscas su aceptación y en base a eso decides qué hacer. Es muy distinto a buscar su opinión porque te importa, no te confundas.

2. El drama es continuo, y a menudo, te arrastra

No hay una semana sin drama. Cualquier cosa es válida para crear un problema y cuando parece que todo se ha solucionado, vuelta a empezar. Y lo peor no es eso, sino que lo acabes arrastrando al resto de tus cosas.

3. Sientes que estás en una competición

A veces es más fácil pensar en lo que sí creemos que es sano, que darnos cuenta de lo que no lo es. En una relación sana, te alegras de sus logros y esa persona los comparte contigo. No hay lugar para envidias ni para carreras. ¿Es tu caso?

4. Estás siempre en tensión por miedo a sus reacciones

Si no puedes ser tú al 100%: RED FLAG! Y más cuando tienes que estar pensando en qué decir o qué hacer para que la otra persona este de acuerdo y así evitar un conflicto.

5. Todo es insuficiente

Las personas tóxicas nunca se conforman. En el mal sentido de la palabra, porque no se conformarán con lo malo, pero tampoco con lo bueno. Y aunque resulte difícil de entender, querer siempre más aunque ya sea suficiente, acaba siendo insano.

6. Las cosas que le confías luego se utilizan en tu contra

Lo que cuentas en confianza se queda en confianza. El respeto es fundamental en cualquier tipo de relación y no debería perderse nunca. Todos podemos cometer errores, pero utilizar los problemas de la otra persona para hacer daño, es mucho error. No tienes obligación a perdonar.