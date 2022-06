Jedet suspende su pregón en el Orgullo por acoso tras criticar la Ley Trans de Irene Montero

La actriz, cantante, modelo y activista LGTBI Jedet, conocida también por su participación en la serie “Veneno”, anunció a través de redes sociales este domingo que suspende su participación en el pregón por las fiestas del Orgullo de Granada que tenía previsto ofrecer este próximo viernes.

“Dado el acoso al que se ha visto sometida Jedet en redes durante las últimas horas, decidimos suspender su aparición para dar el pregón en la manifestación del orgullo de Granada”, asegura un comunicado oficial del equipo de comunicación y prensa de la artista publicado en su cuenta de Instagram, quienes agradecen al Ayuntamiento de Granada la confianza depositada en ella como pregonera de estas fiestas.

Una triste noticia que se produce después de que se emitiera el programa “Las Uñas” de Atresmedia, al que acudió Jedet para charlar con la presentadora del espacio, Sindy Takanashi. A la actriz le ha llovido un aluvión de criticas tras comentar la polémica Ley Trans de Irene Montero, pidiendo públicamente una normativa “con coherencia”, y acusando a la ministra de Igualdad de “querer ponerse el pin de progre”.

“Aquí me vienen cuatro tontos de mierda, me vienen los del colorcito este (morado) y me vienen de hiper modernos y de lo que no se da cuenta mi colectivo es que los están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos. Irene Montero lo único que quiere es ponerse el pin de progre e ir de guay, de moderna e inclusiva y lo que está haciendo a mi colectivo es una putada, porque no tienen ni idea”, asegura Jedet.