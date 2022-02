De los Javis a Jedet: el reparto de ‘Veneno’, destrozado tras la muerte de Isabel Torres

La noticia de la muerte de Isabel Torres ha conmocionado al mundo de las artes escénicas. La actriz confesó hace meses que le quedaba poco tiempo de vida a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía, y ha sido hoy cuando, a través de sus redes sociales, sus seres queridos han anunciado el triste fallecimiento. “Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe”, han escrito en la sección de historias de su cuenta de Instagram. Sus compañeros de ‘Veneno’, la serie en la que interpretó a la icónica televisiva en su etapa más complicada, han querido manifestar su dolor ante el trágico suceso.

Carmen Jedet, que también dio vida a Cristina ‘La Veneno’ en su etapa de juventud, ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro de la que fue su compañera de reparto, lamentando que tiene el “corazón roto” a consecuencia de la muerte de Isabel Torres. “Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Te quiero”, ha añadido junto a la imagen, de la que, además, ha eliminado la posibilidad de que los usuarios de Instagram puedan dejar comentarios, quizás para proteger la memoria de la fallecida actriz.

Por su parte, ‘Los Javis’, los directores y creadores de la serie ‘Veneno’ también han querido manifestar su dolor por la muerte de Isabel Torres a través de su cuenta de Instagram. Javier Calvo ha compartido una fotografía del rodaje de la ficción en la que aparece la actriz y ha añadido el siguiente mensaje: “Joder. No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos... Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido”.

En lo que respecta a Javier Ambrossi, el director ha hecho lo propio y ha compartido otra fotografía de Isabel Torres junto a unas preciosas palabras cargadas de dolor y admiración: “Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo. En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor”.

Valeria Vegas, autora de las memorias de Cristina ‘La Veneno’ en las que se inspiró la serie, y Daniela Santiago, la actriz que dio vida a la televisiva en su etapa de máximo esplendor, también han mostrado sus condolencias públicamente.